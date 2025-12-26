Assine
PÂNICO

Pitbull arranca couro cabeludo de menino de 5 anos

Criança foi socorrida pelo Samu e levada à UPA. Ataque ocorreu na tarde desta sexta-feira (26/12), em cidade da Grande BH

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/12/2025 16:15

Pitbull
Cachorro da raça pitbull foi capturado e preso em seu próprio canil, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Creative/Commons/Divulgação

Um menino de 5 anos foi atacado pelo cachorro pitbull da família e precisou ser socorrido em São Joaquim de Bicas (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (26/12).

MG: mãe e filha são atacadas por pitbull adotado há um mês

O caso ocorreu em uma casa do Bairro Pouso Alegre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi atacada pelo animal na região da cabeça e teve o couro cabeludo arrancado. 

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros ao menino, que foi encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Betim, também na Grande BH. O cachorro foi capturado e preso no canil da casa. 

Ainda não há informações sobre a dinâmica do ataque ou o estado da criança. A ocorrência está em andamento.

