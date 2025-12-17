Assine
BRINCAVA NO QUINTAL

MG: mãe e filha são atacadas por pitbull adotado há um mês

Criança de 3 anos ficou ferida e foi levada para a UPA de São Sebastião do Paraíso (MG), Região Sul de Minas Gerais

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/12/2025 09:39 - atualizado em 17/12/2025 09:40

Bombeiros fizeram a captura do pitbull, que foi encaminhado ao Canil Municipal
Bombeiros fizeram a captura do pitbull, que foi encaminhado ao Canil Municipal crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma mulher de 30 anos e a filha dela, de 3, foram atacadas por um pitbull adulto na noite dessa terça-feira (16/12), em São Sebastião do Paraíso (MG), Região Sul do estado. O cão havia sido adotado pela família há cerca de um mês.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu por volta das 19h30, no Bairro Morumbi. A mãe contou que a criança brincava no quintal com o cachorro quando foi atacada. Ao tentar socorrer a filha, a mulher também acabou sendo mordida pelo animal.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a mulher consciente, na casa de uma vizinha, com ferimentos nas pernas provocados pelas mordidas. A criança, que sofreu uma laceração na perna, já havia sido levada por uma tia para a Upa da cidade.

Os militares realizaram os primeiros curativos na mulher e a encaminharam para a unidade de saúde para avaliação médica.

Depois do atendimento às vítimas, os bombeiros retornaram à residência e fizeram a captura do pitbull, que foi encaminhado ao Canil Municipal.

