Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO

Idosa se engasga com "beiju" e é socorrida inconsciente

Família ligou para o 193 e recebeu orientações de desengasgo, mas a idosa ficou inconsciente. O caso aconteceu em Januária, no Norte de Minas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/12/2025 17:01

compartilhe

SIGA
x
Familiares começaram os socorros sob orientação de uma militar pelo telefone, mas foi preciso que os bombeiros a socorressem em casa
Familiares começaram os socorros sob orientação de uma militar pelo telefone, mas foi preciso que os bombeiros a socorressem em casa crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma idosa de 75 anos foi resgatada pelos bombeiros depois de engasgar “beijú”, que é um alimento feito da massa úmida da mandioca ralada e prensada, durante uma confraternização com a família nesta quinta-feira de Natal (25/12), em Januária (MG), no Norte do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, familiares tentaram desengasgar a idosa com algumas manobras, mas não conseguiram e optaram por ligar ao 193. A militar que atendeu ao telefone, Cabo Amanda, instruiu que os familiares fizessem compressões abdominais em “J”, mas a idosa desmaiou.

A cabo militar pediu que os familiares aferissem os sinais vitais da idosa, mas, de acordo com o boletim de ocorrência, o pedido não foi atendido devido ao desespero da família. A militar fez uma chamada de vídeo com a solicitante e constatou que a vítima estava inconsciente e já não mais movimentava o tórax para respirar. 

Leia Mais

Com isso, a militar orientou que a idosa fosse deitada no chão e fossem feitas manobras de reanimação cardiopulmonar. A ação foi acompanhada por Cabo Amanda enquanto o 7º Pelotão de Januária e uma ambulância do Samu já estavam a caminho da casa da família.

No local, os bombeiros acharam a idosa deitada no chão, enquanto um familiar fazia as manobras. Eles verificaram que a idosa tinha pulso, apesar de não ter sinais claros de respiração. 

Conforme os registros, a idosa foi sentada e os militares iniciaram manobras de desengasgo – que consistiam em cinco golpes dorsais e cinco compressões abdominais. No segundo ciclo, um pedaço de beijú foi expelido e a idosa voltou a ter movimentos de respiração, mas seguia inconsciente. 

De acordo com os bombeiros, o estado de inconsciência foi provavelmente provocado por hipóxia, condição que impossibilita o funcionamento normal de células em razão de falta de oxigênio. A idosa foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Januária e recebeu cuidados especializados. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de engasgo, é fundamental acionar o telefone de emergência 193 e, se possível, seguir orientações com calma e observar os sinais vitais da vítima. A corporação ainda afirmou que é importante que familiares de idosos e crianças saibam manobras de desengasgo, uma vez que a ação rápida pode ser crucial para salvar uma vida.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros engasgo minas-gerais norte-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay