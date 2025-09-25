Policial militar salva criança engasgada em Brumadinho; veja o vídeo
De acordo com o sargento Leandro Aguiar, que fez a manobra de salvamento, o bebê se engasgou com uma mamadeira de vitamina dada pelos pais
Praça da Bandeira, Região Central de Brumadinho, manhã desta quinta-feira (25/9). Uma viatura da Polícia Militar faz uma ronda, como todas as manhãs. De repente, passa um carro a acena, pedindo socorro. Os policiais emparelharam o carro e receberam a informação: “Tem um recém-nascido engasgado, naquele carro preto, ali na frente”.
Imediatamente, a viatura vai em direção ao veículo e de lá de dentro, o motorista desce do carro, pega a criança de sete meses no colo da mãe no banco traseiro e vai em direção aos policiais.
O sargento Leandro Aguiar foi quem pegou a criança e começou a fazer uma manobra para desengasgá-la. Segundo ele, o bebê “estava com os pais numa lanchonete e lhe deram vitamina, numa mamadeira. Ela acabou engasgando”.
Feita a manobra, a criança voltou a respirara e os policiais escoltaram o carro da família até o Ponto Atendimento de Brumadinho. A criança foi examinada e, depois de constatado que não corria riscos, foi liberada pela equipe médica.