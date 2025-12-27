Lagoa da Pampulha: passeio de catamarã é aprovado pelos passageiros

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O passeio de catamarã pela Lagoa da Pampulha, inaugurado neste sábado (27/12) pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), foi aprovado pelos primeiros passageiros que retiraram ingressos e embarcaram no Capivarã, como foi batizado o barco, com capacidade para 30 pessoas, incluindo guia de turismo e tripulação.

A navegação é gratuita e faz parte de um projeto piloto que tem a duração de três meses. Com investimento de cerca de R$ 800 mil, o objetivo é passar por todo o Conjunto Moderno da Pampulha com a orientação de um guia que, segundo a prefeitura, apresenta conteúdo ambiental, social e histórico local.

Neste sábado foram feitas duas viagens, às 13h e 14h, mediante apresentação de ingresso adquirido pela plataforma Sympla. Os 52 bilhetes disponíveis foram distribuídos na tarde dessa sexta-feira (26/12) e se esgotaram em poucos minutos.

Expectativa e ansiedade

A consultora de imagem Juliana Senra, de 28 anos, e o marido, o supervisor de TI, Maurílio Senra, de 36, aguardavam com expectativa o primeiro embarque. Juliana conta que o marido ficou sabendo da iniciativa pelo portal da PBH. “Estamos muito animados. Eu não conheço o BH direito, apesar de ter nascido aqui. Então a gente está fazendo um tour pela cidade. E é uma experiência, uma oportunidade incrível de estar aqui e ter essa experiência.”

O casal também estava animado com o pioneirismo. “Vamos ser a primeira embarcação e estar realmente aí como pioneiros nessa experiência”, ressaltou Juliana.

O casal Juliana e Maurílio Senra estava na expectativa pelo passeio e, no final, aprovaram o trajeto: "É uma experiência muito legal", disse ela Leandro Couri/EM/D.A Press





Outra que esperava ansiosa para embarcar era a aposentada Maria José, de 76. Ela estava acompanhada da filha, mas iria embarcar sozinha, já que conseguiram somente um ingresso no site. “Estou muito ansiosa. Acho que vai ser bom. Moradora da Região da Pampulha, a aposentada conta que costuma fazer caminhada na orla. “Estou feliz de ser a primeira”, resume.

O catamarã partiu do píer em frente ao Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, próximo à Casa do Baile, pouco depois das 13h.

A professora de artes Solange Costa, de 60, e o filho, Hanon, de 30, tiveram a sorte de embarcar mesmo sem retirar os ingressos. Eles esperaram até o último momento e como nem todos que haviam pegado o ingresso no site compareceram, os dois puderam entrar no barco.

Moradora de Lorena, no interior de São Paulo, a professora visita a capital pela primeira vez. Ela conta que os dois resolveram fazer um passeio para conhecer a Pampulha, viram o movimento no Centro de Atendimento ao Turista e procuraram saber o que estava acontecendo.

“Fomos sortudos, os escolhidos”, comemora. "Achei a iniciativa maravilhosa. As pessoas que pensaram nesse projeto estão de parabéns.” Para ela, o que falta é mais divulgação do passeio para quem mora fora de BH. “Às vezes, as pessoas querem vir para cá e não sabem do passeio. Eu vim para Pampulha porque tenho uma prima que mora aqui. Mas se a cidade for mais divulgada, as pessoas vão saber o que tem para fazer aqui”, ressalta.

Aplausos e elogios

Depois de cerca de 40 minutos percorrendo diversos pontos turísticos da orla como a Igreja de São Francisco de Assis, os estádios do Mineirão e Mineirinho e o Iate Clube, com algumas paradas para que os passageiros pudessem apreciar a vista e fazer fotos e vídeos, o barco retornou ao ponto de partida. O passeio terminou sob aplausos para a tripulação.

“Foi maravilhoso. É diferente ver de dentro da lagoa os monumentos, bem diferente do olhar de fora. Gostei de tudo, valeu a pena e recomendo que todo mundo venha andar de catamarã”, elogiou a aposentada Maria José.

A aposentada Maria José foi uma das primeiras a embarcar no catamarã: "Foi maravilhoso. É bem diferente ver os monumentos de dentro da lagoa" Leandro Couri/EM/D.A Press





O casal Juliana e Maurílio também era só elogios à iniciativa. "Muito tranquilo e gostoso”, resumiu ela. Para o supervisor de TI, o ponto alto do passeio é a vista. "É sensacional e vale muito a pena porque não dá pra ver de outro jeito, só daqui de dentro."

"É uma experiência muito legal termos sido os primeiros e poder dizer que estávamos aqui no primeiro passeio de catamarã da Pampulha. A valorização do turismo é realmente um marco para a nossa cidade", completa a consultora de imagem. O marido avalia que o projeto temporário deveria permanecer e ser ampliado. "Poderiam fazer maior e mais viagens, além de outras atividades náuticas aqui na Pampulha."

Ingressos

Estão programados mais três passeios neste domingo (28/12), nos horários de 10h, 13h e 15h. Todos os 78 ingressos para esse passeio já estão esgotados. As próximas viagens estão programadas para a próxima sexta (2/1), sábado (3/2) e domingo (4/2).

De acordo com a PBH, na semana seguinte os passeios irão acontecer sempre de quinta-feira a domingo, nos horários de 10h, 13h e 15h, com a retirada de ingressos pela internet (plataforma Sympla) a partir das 12h da terça-feira anterior. A partir de fevereiro, os três passeios da quinta-feira serão reservados para alunos da rede pública municipal.

Poderão ser retirados até quatro ingressos por CPF e a recomendação é que os passageiros cheguem com 15 minutos de antecedência ao local de embarque, que é feito no CAT Veveco, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na altura do número 855.