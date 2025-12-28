Onda de calor: BH registra maior temperatura do ano neste domingo (28/12)

Belo Horizonte registrou a maior temperatura do ano neste domingo (28/12). De acordo com a Defesa Civil municipal, os termômetros atingiram 35,5°C na região de Venda Nova. Essa máxima também foi registrada no dia 7 de outubro, sendo esses os dias mais quentes do ano na capital mineira.

Neste domingo, os 35,5°C foram registrado às 13h50, segundo a Defesa Civil de BH. No dia 7 de outubro, a máxima ocorreu por volta de 14h50, também na região de Venda Nova.

Os últimos dias têm sido de calor intenso na capital mineira, que está em alerta para onda de calor. Nessa sexta-feira (26/12), BH teve o segundo dia mais quente do ano, com máxima registrada de 35,2°C, também em Venda Nova. Já nesse sábado (27/12), foi registrada a terceira maior temperatura, com 35°C na mesma região.

Quais foram os dias mais quentes do ano?

1. 07/10/2025 35,5 °C (Venda Nova) e 28/12/2025 (Venda Nova)

2. 26/12/2025 35,2 °C (Venda Nova)

3. 27/12/2025 35,0 °C (Venda Nova)

4. 22/09/2025 34,9 °C (Pampulha)

5. 01/12/2025 34,7 °C (Venda Nova)

6. 14/03/2025 34,6 °C (Venda Nova)

7. 20/01/2025 34,4 °C (Centro Sul)

8. 05/11/2025 34,4 °C (Centro Sul)

9. 22/01/2025 34,3 °C (Venda Nova)

10. 07/10/2025 34,2 °C (Centro-Sul)

Onda de calor

A capital mineira está sendo atingida por uma onda de calor, conforme alerta emitido pela Defesa Civil municipal. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, pelo menos, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população se hidrate; evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h; use chapéu, óculos escuro e aplique protetor solar; diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados. Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol, especialmente em veículos.