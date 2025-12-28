Qual é a previsão do tempo para a virada do ano em BH?
BH encerra 2025 com calor de 34°C e alerta de tempestades para a chegada de 2026
Belo Horizonte deve encerrar o ano de 2025 sob intenso calor de cerca de 34°C e instabilidade climática que pode resultar em tempestades, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Entre segunda (29/12) e quarta-feira (31/12), as temperaturas permanecem elevadas, com máximas atingindo os 34°C e uma tendência de estabilidade com abafamento.
Embora a semana comece com céu encoberto e chuviscos persistentes, o ponto de atenção recai sobre a virada de ano: a previsão para a quarta-feira indica pancadas de chuva acompanhadas de possível queda de granizo, com a umidade relativa do ar chegando a 95%, o que reforça o clima de "mormaço" antes das tempestades.
Como será o primeiro dia de 2026?
A chegada de 2026, no entanto, marca uma transição no padrão meteorológico da capital mineira, com uma tendência de declínio nas temperaturas.
Na quinta-feira, 1º de janeiro, os termômetros devem registrar uma queda, com mínima de 19°C e máxima não ultrapassando os 31°C.
O primeiro dia do ano pode ser marcado por um céu densamente encoberto e chuvas isoladas, sob uma umidade que pode atingir a marca de 100%, sinalizando um início de ciclo mais fresco e úmido em comparação aos dias anteriores.
Forte calor ao longo do dia
Neste domingo (28/12), Belo Horizonte registrou uma temperatura mínima de 19,7 °C e a previsão indica que a máxima deve atingir os 34 °C, sob um céu que varia de claro a parcialmente nublado, segundo a Defesa Civil de BH.
O forte calor predomina ao longo do dia, com a expectativa de que a umidade relativa do ar atinja níveis críticos em torno de 35% durante o período da tarde, quando também são esperadas pancadas de chuva com trovoadas isoladas.
Os termômetros marcaram os índices mais amenos da madrugada nas regiões mais centrais e elevadas; a menor medição da capital ocorreu na Regional Centro-Sul, que atingiu 19,7 °C às 02h55.
Logo em seguida, a Regional Oeste registrou 20,9 °C às 6h, embora a forte ventilação tenha provocado uma sensação térmica menor, de apenas 16,1°C.
Em contraste, as outras áreas monitoradas apresentaram marcas ligeiramente superiores nas primeiras horas do dia.
Na estação da Pampulha, o registro foi de 21,3 °C às 4h, com uma sensação térmica de abafamento que chegou a 23,5 °C, enquanto o Barreiro deteve a mínima mais alta entre as analisadas, com 22,5 °C aferidos às 5h35.
Resumo da previsão para a virada de ano
- Calor intenso: temperaturas máximas de 34°C até o dia 31 de dezembro
- Instabilidade na virada: previsão de pancadas de chuva e possível granizo na quarta-feira
- Refresco em 2026: queda na temperatura máxima para 31°C no dia 1º de janeiro
- Umidade elevada: índices podem atingir 100% no início do novo ano
Dicas de segurança durante tempestades e granizo
- Abrigo seguro: procure edificações sólidas e evite se abrigar sob árvores
- Equipamentos eletrônicos: retire os aparelhos das tomadas para evitar danos por raios
- Áreas alagadas: evite trafegar por vias com acúmulo de água ou histórico de inundações
- Proteção contra granizo: permaneça em locais cobertos e evite áreas com telhados de material frágil