BAIRRO MANACÁS

Defesa Civil interdita apartamentos na Pampulha, em BH, após incêndio

Fogo atingiu imóveis no Bairro Manacás na tarde deste sábado (27/12). Causas ainda são apuradas. Ninguém ficou ferido

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
27/12/2025 23:26 - atualizado em 27/12/2025 23:37

Moradores foram orientados e notificados a manter os imóveis totalmente isolados
Moradores foram orientados e notificados a manter os imóveis totalmente isolados crédito: CBMMG

Dois apartamentos de um prédio na Rua Cristiano Pereira Salgado, no Bairro Manacás, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foram interditados após um incêndio na tarde deste sábado (27/12).

O fogo atingiu os apartamentos 301 e 303, onde foram constatadas quedas de materiais, como reboco, forro de gesso e vidraças da fachada, além da perda de móveis, eletrodomésticos e outros bens, havendo, portanto, a necessidade de interdição.

Os moradores foram orientados e notificados a manter os imóveis totalmente isolados até a completa solução dos problemas identificados.

Já os moradores dos apartamentos 401 e 403 foram orientados a não pernoitar no local, em razão da presença de fuligem e das condições de insalubridade. Conforme a Defesa Civil, esses outros dois imóveis não foram interditados, tratando-se apenas de uma recomendação. 

No combate às chamas, o Corpo de Bombeiros gastou cerca de dois mil litros de água. A corporação informou que as chamas tiveram início, aparentemente, no apartamento 301 e se alastraram para o apartamento 303. Um cachorro foi retirado do local e entregue à tutora. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio.

