Defesa Civil interdita apartamentos na Pampulha, em BH, após incêndio

Dois apartamentos de um prédio na Rua Cristiano Pereira Salgado, no Bairro Manacás, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foram interditados após um incêndio na tarde deste sábado (27/12).

O fogo atingiu os apartamentos 301 e 303, onde foram constatadas quedas de materiais, como reboco, forro de gesso e vidraças da fachada, além da perda de móveis, eletrodomésticos e outros bens, havendo, portanto, a necessidade de interdição.

Os moradores foram orientados e notificados a manter os imóveis totalmente isolados até a completa solução dos problemas identificados.

Já os moradores dos apartamentos 401 e 403 foram orientados a não pernoitar no local, em razão da presença de fuligem e das condições de insalubridade. Conforme a Defesa Civil, esses outros dois imóveis não foram interditados, tratando-se apenas de uma recomendação.

No combate às chamas, o Corpo de Bombeiros gastou cerca de dois mil litros de água. A corporação informou que as chamas tiveram início, aparentemente, no apartamento 301 e se alastraram para o apartamento 303. Um cachorro foi retirado do local e entregue à tutora. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio.