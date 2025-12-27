Assine
SÃO JOÃO DEL-REI

Vídeo: temporal causa danos a igreja matriz em Minas e mobiliza voluntários

No momento do incidente em São João del-Rei (MG), não havia celebrações ou atividades religiosas no local, o que evitou a ocorrência de feridos

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
27/12/2025 20:19 - atualizado em 27/12/2025 20:22

Voluntários auxiliaram na limpeza da igreja após destruição causada por temporal
Voluntários auxiliaram na limpeza da igreja após destruição causada por temporal crédito: Paróquia do Menino Jesus de Praga/Divulgação

Fortes chuvas e ventos provocaram danos à Igreja Matriz do Menino Jesus de Praga, no Bairro Pio XII, em São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, na tarde da última sexta-feira (26/12). A força do temporal atingiu a estrutura do templo e causou a quebra de três janelas, resultando apenas em prejuízos materiais.

No momento do incidente, não havia celebrações ou atividades religiosas no local, o que evitou a ocorrência de feridos. Os danos foram provocados principalmente pelos ventos intensos associados à chuva.

Logo após o temporal, paroquianos e fiéis devotos do Menino Jesus de Praga, juntamente com o pároco, padre Odair, organizaram um mutirão. 

Os voluntários recolheram estilhaços de vidro e realizaram a limpeza da igreja, permitindo que a matriz estivesse pronta para as celebrações ainda na noite de sexta-feira.

No sábado (27), a equipe de limpeza concluiu os trabalhos, e a programação de missas foi mantida normalmente, sem alterações nos horários.

Menino Jesus de Praga

A devoção ao Menino Jesus surgiu em Praga, hoje capital de República Tcheca, em 1628, no Convento dos Carmelitas Descalços, que passava por sérias dificuldades. Movida de compaixão, a princesa Polyxena de Lobkowitz decidiu presentear os religiosos carmelitas com uma escultura bastante especial: o Menino Jesus, já um pouco crescidinho, vestido em trajes de príncipe.

Em uma das mãos, o Menino trazia um globo, representando o mundo inteiro; na outra, apresentava um sinal de bênção, com os dedinhos indicador e médio levantados, no estilo das imagens sacras orientais. 

chuvas minas-gerais

