MG: corpo de homem que entrou em cachoeira para salvar a filha é encontrado

Apesar de não saber nadar, pai pulou na água para tentar resgatar a adolescente, que havia caído instantes antes

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
27/12/2025 18:26

Na tentativa de salvar a adolescente, o homem pulou na água, submergiu, e não foi mais visto pelas pessoas que estavam por perto
Bombeiros resgataram o corpo do homem de 55 anos neste sábado; afogamento ocorreu na zona rural de Passa-Quatro, no Sul de Minas crédito: Reprodução/CBMMG

O corpo de um homem de 55 anos que entrou em uma cachoeira para tentar salvar a filha, de 13 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (27/12). Ele, que não sabia nadar, se afogou nessa sexta-feira (26/12) em queda d’água conhecida como Poço Paraíso, na zona rural de Passa-Quatro, no Sul de Minas. 

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que realizou o resgate, a filha do homem estava em um poço situado acima de uma queda d'água de aproximadamente três metros quando escorregou e caiu em um poço abaixo. Na tentativa de salvar a adolescente, o homem pulou na água, submergiu, e não foi mais visto pelas pessoas que estavam por perto.

Pessoas que estavam no local conseguiram retirar a adolescente da água, mas não localizaram o pai da jovem. O homem era natural de Palmas de Monte Alto (BA).

Buscas 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do Pelotão de São Lourenço realizaram buscas na tarde dessa sexta-feira, quando o homem se afogou, mas não foi possível encontrar a vítima.

Os bombeiros retomaram as buscas neste sábado e conseguiram localizar o corpo. Segundo a corporação, o acesso à cachoeira onde o homem afogou é difícil, cerca de dois quilômetros de caminhada em um terreno com vários obstáculos.

