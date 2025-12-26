Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA NO NATAL

MG: Menino de 4 anos cai em piscina e morre afogado em sítio da família

Criança brincava no quintal quando acidente ocorreu. Mãe visitava familiares no interior de Minas durante as festas de fim de ano

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/12/2025 17:51 - atualizado em 26/12/2025 18:21

compartilhe

SIGA
x
Mateus Ribeiro Campos tinha 4 anos e morreu afogado na piscina da casa de parentes
Mateus Ribeiro Campos, de 4 anos, morreu afogado na piscina da casa de parentes em Unaí, no Noroeste mineiro crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um menino de 4 anos, identificado como Mateus Ribeiro Campos, morreu afogado depois de cair na piscina na chácara de familiares em Unaí (MG), no Noroeste do estado, na manhã dessa quinta-feira de Natal (25/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou com a família e a vítima no Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Unaí. O menino foi submetido a protocolos de reanimação, mas teve a morte confirmada pela equipe médica.

Leia Mais

Aos militares, a mãe contou que viajou com Mateus e outro filho, de 11 anos, de Brasília, onde reside atualmente, para passar o feriado com a família em Unaí. Ela relatou que deixou o filho brincando na varanda, perto de um quintal onde estavam duas irmãs, enquanto servia café da manhã com o outro filho.

Em certo momento, ela ouviu gritos dos familiares, que viram o menino caindo na piscina. A criança, que já estava inconsciente, foi tirada da água por um parente e a família correu ao hospital. 

Familiares da vítima relataram que a piscina onde o menino caiu tem aproximadamente 1,30 metro de profundidade e uma cerca de metal que sempre fica trancada. Porém, justamente naquela manhã, o portão, que é pesado e de difícil acesso, estava apenas encostado. Conforme o documento policial, a família também afirmou que nenhuma pessoa usou a piscina no feriado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi à chácara, realizou perícia e liberou o local logo em seguida. Procurada pela reportagem, a PCMG informou que aguarda o laudo pericial para atestar a causa da morte. O caso segue sob investigação.

Tópicos relacionados:

acidente afogamento crianca minas-gerais policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay