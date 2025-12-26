MG: Menino de 4 anos cai em piscina e morre afogado em sítio da família
Criança brincava no quintal quando acidente ocorreu. Mãe visitava familiares no interior de Minas durante as festas de fim de ano
Um menino de 4 anos, identificado como Mateus Ribeiro Campos, morreu afogado depois de cair na piscina na chácara de familiares em Unaí (MG), no Noroeste do estado, na manhã dessa quinta-feira de Natal (25/12).
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou com a família e a vítima no Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Unaí. O menino foi submetido a protocolos de reanimação, mas teve a morte confirmada pela equipe médica.
Aos militares, a mãe contou que viajou com Mateus e outro filho, de 11 anos, de Brasília, onde reside atualmente, para passar o feriado com a família em Unaí. Ela relatou que deixou o filho brincando na varanda, perto de um quintal onde estavam duas irmãs, enquanto servia café da manhã com o outro filho.
Em certo momento, ela ouviu gritos dos familiares, que viram o menino caindo na piscina. A criança, que já estava inconsciente, foi tirada da água por um parente e a família correu ao hospital.
Familiares da vítima relataram que a piscina onde o menino caiu tem aproximadamente 1,30 metro de profundidade e uma cerca de metal que sempre fica trancada. Porém, justamente naquela manhã, o portão, que é pesado e de difícil acesso, estava apenas encostado. Conforme o documento policial, a família também afirmou que nenhuma pessoa usou a piscina no feriado.
Uma equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi à chácara, realizou perícia e liberou o local logo em seguida. Procurada pela reportagem, a PCMG informou que aguarda o laudo pericial para atestar a causa da morte. O caso segue sob investigação.