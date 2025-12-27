Assine
overlay
Início Gerais
INCÊNDIO NA CAPITAL

Vídeo: chamas consomem apartamentos na Pampulha e cão é resgatado

Dois imóveis de prédio na Rua Cristiano Pereira Salgado pegaram fogo na tarde deste sábado (27/12). Bombeiros conseguiram salvar animal

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
27/12/2025 17:35

compartilhe

SIGA
x
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência, que não provocou vítimas
Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, que não provocou vítimas crédito: Reprodução CBMMG

Dois apartamentos de um prédio na Rua Cristiano Pereira Salgado, no Bairro Manacás, Região da Pampulha, em BH, pegaram fogo na tarde deste sábado (27/12). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência, que não provocou vítimas. Além de combater as chamas, os militares do Terceiro Batalhão resgataram um cachorro que estava em um dos apartamentos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com os bombeiros, os dois apartamentos atingidos, de um prédio de quatro andares, ficaram “bem danificados”. A corporação informou que as chamas tiveram início, aparentemente, no apartamento 301 e se alastraram para o apartamento 303. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio. 

BR-251: caminhoneiro morre ao capotar em ponto perigoso da rodovia em MG

Morador denuncia assalto a apartamento na Região Centro-Sul de BH

No combate às chamas, o CBMMG gastou dois mil litros de água. De acordo com atualização da corporação emitida às 16h07, os bombeiros ainda estão no local, finalizando o rescaldo e coletando dados para o registro da ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio que atingiu dois apartamentos
Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio que atingiu os dois apartamentos Reprodução CBMMG

Tópicos relacionados:

bh bombeiros cachorro corpo-de-bombeiros incendio pampulha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay