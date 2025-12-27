Vídeo: chamas consomem apartamentos na Pampulha e cão é resgatado

Dois apartamentos de um prédio na Rua Cristiano Pereira Salgado, no Bairro Manacás, Região da Pampulha, em BH, pegaram fogo na tarde deste sábado (27/12). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência, que não provocou vítimas. Além de combater as chamas, os militares do Terceiro Batalhão resgataram um cachorro que estava em um dos apartamentos.

De acordo com os bombeiros, os dois apartamentos atingidos, de um prédio de quatro andares, ficaram “bem danificados”. A corporação informou que as chamas tiveram início, aparentemente, no apartamento 301 e se alastraram para o apartamento 303. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio.

No combate às chamas, o CBMMG gastou dois mil litros de água. De acordo com atualização da corporação emitida às 16h07, os bombeiros ainda estão no local, finalizando o rescaldo e coletando dados para o registro da ocorrência.

