BH: irmãos brigam, e um deles coloca fogo na casa, no Alto Vera Cruz
Discussão familiar leva homem a atear fogo em residência na Região Leste. Chamas ameaçaram imóveis vizinhos
Uma desavença entre irmãos evoluiu para briga e terminou com um deles incendiando a casa e quase atingindo outros imóveis, na manhã deste sábado (27/12), no bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acionamento ocorreu por volta das 10h, na Rua Itaipu.
O imóvel destruído está situado em uma área com alta densidade demográfica, próxima à Escola Municipal Professor Cláudio Brandão e ao Centro de Saúde Alto Vera Cruz. Ninguém se feriu.
Segundo relatos aos militares, após uma discussão com o próprio irmão, o suspeito ateou fogo em um dos quartos da casa deles.
Como os bombeiros souberam do fogo?
Uma fumaça escura começou a sair pelas janelas, o que alertou os moradores da região que acionaram o CBMMG. As chamas destruíram o cômodo e geraram risco de propagação para o restante da casa e da vizinhança.
O autor do incêndio aproveitou a confusão inicial para escapar do endereço antes da chegada das autoridades.
Diante da emergência, populares tentaram conter o avanço das chamas utilizando mangueiras de jardim. Apesar do esforço da comunidade, o controle só foi possível com a chegada do CBMMG.
Três viaturas de combate a incêndio foram empenhadas na ocorrência. Ao chegar ao local, os bombeiros realizaram o isolamento da área e o ataque direto ao foco, confinando o fogo ao quarto de origem. O trabalho evitou que o calor comprometesse a integridade estrutural do restante da moradia.
“As chamas ficaram confinadas no quarto, que foi destruído”, informou o CBMMG. Após a extinção do fogo, a equipe realizou o rescaldo, que consiste na verificação e resfriamento de pontos quentes para impedir o surgimento de novos focos.
As Polícias Militar e Civil também foram acionadas para realizar os levantamentos necessários e iniciar a busca pelo suspeito.
A perícia técnica deve avaliar se a estrutura da residência sofreu danos que impeçam a permanência dos moradores no local.
Fogo na casa do Alto Vera Cruz
- Motivação da ocorrência: discussão entre irmãos evolui para agressão patrimonial
- Ato criminoso: suspeito ateia fogo propositalmente em um dos quartos da casa
- Fuga do autor: responsável pelo incêndio deixa o local antes da chegada da Polícia Militar
- Reação da vizinhança: moradores utilizam mangueiras de jardim em tentativa frustrada de conter o fogo
- Intervenção profissional: Corpo de Bombeiros envia três viaturas e extingue as chamas
- Resultado da ação: fogo é confinado ao cômodo de origem, sem registro de feridos
- Acionamento imediato: ligar para o telefone 193 ao primeiro sinal de fumaça persistente
- Evacuação segura: sair do imóvel sem tentar resgatar objetos pessoais após o início do fogo
- Riscos elétricos: desligar a chave geral de energia se for possível realizar a ação com segurança