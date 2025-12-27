Assine
IRA FRATERNA

BH: irmãos brigam, e um deles coloca fogo na casa, no Alto Vera Cruz

Discussão familiar leva homem a atear fogo em residência na Região Leste. Chamas ameaçaram imóveis vizinhos

Mateus Parreiras
Repórter
27/12/2025 14:33

Bombeiros precisaram entrar na edificação atravessando uma densa fumaça escura para controlar o fogo. Suspeito fugiu
Bombeiros precisaram entrar na edificação atravessando uma densa fumaça escura para controlar o fogo crédito: CBMMG

Uma desavença entre irmãos evoluiu para briga e terminou com um deles incendiando a casa e quase atingindo outros imóveis, na manhã deste sábado (27/12), no bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acionamento ocorreu por volta das 10h, na Rua Itaipu.

O imóvel destruído está situado em uma área com alta densidade demográfica, próxima à Escola Municipal Professor Cláudio Brandão e ao Centro de Saúde Alto Vera Cruz. Ninguém se feriu.

Segundo relatos aos militares, após uma discussão com o próprio irmão, o suspeito ateou fogo em um dos quartos da casa deles.

Como os bombeiros souberam do fogo?

Uma fumaça escura começou a sair pelas janelas, o que alertou os moradores da região que acionaram o CBMMG. As chamas destruíram o cômodo e geraram risco de propagação para o restante da casa e da vizinhança.

O autor do incêndio aproveitou a confusão inicial para escapar do endereço antes da chegada das autoridades.

Diante da emergência, populares tentaram conter o avanço das chamas utilizando mangueiras de jardim. Apesar do esforço da comunidade, o controle só foi possível com a chegada do CBMMG.

Três viaturas de combate a incêndio foram empenhadas na ocorrência. Ao chegar ao local, os bombeiros realizaram o isolamento da área e o ataque direto ao foco, confinando o fogo ao quarto de origem. O trabalho evitou que o calor comprometesse a integridade estrutural do restante da moradia.

“As chamas ficaram confinadas no quarto, que foi destruído”, informou o CBMMG. Após a extinção do fogo, a equipe realizou o rescaldo, que consiste na verificação e resfriamento de pontos quentes para impedir o surgimento de novos focos.

As Polícias Militar e Civil também foram acionadas para realizar os levantamentos necessários e iniciar a busca pelo suspeito.

A perícia técnica deve avaliar se a estrutura da residência sofreu danos que impeçam a permanência dos moradores no local.


Fogo na casa do Alto Vera Cruz

  • Motivação da ocorrência: discussão entre irmãos evolui para agressão patrimonial
  • Ato criminoso: suspeito ateia fogo propositalmente em um dos quartos da casa
  • Fuga do autor: responsável pelo incêndio deixa o local antes da chegada da Polícia Militar
  • Reação da vizinhança: moradores utilizam mangueiras de jardim em tentativa frustrada de conter o fogo
  • Intervenção profissional: Corpo de Bombeiros envia três viaturas e extingue as chamas
  • Resultado da ação: fogo é confinado ao cômodo de origem, sem registro de feridos
  • Acionamento imediato: ligar para o telefone 193 ao primeiro sinal de fumaça persistente
  • Evacuação segura: sair do imóvel sem tentar resgatar objetos pessoais após o início do fogo
  • Riscos elétricos: desligar a chave geral de energia se for possível realizar a ação com segurança

