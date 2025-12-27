Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE E SALVAMENTO

Idoso bate o carro e quase sufoca preso a veículo em meio a terra de obra

Homem de 72 anos sofreu ferimentos e correu risco de asfixia devido à terra acumulada nas vias aéreas; acidente foi em em Formiga, na Região Centro-Oeste de MG

Publicidade
Carregando...
Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
27/12/2025 11:24

compartilhe

SIGA
x
Bombeiros precisaram remover terra e detritos do rosto do idoso para que ele não sufocasse, enquanto soltavam o braço preso sob a roda do carro
Bombeiros precisaram remover terra e detritos do rosto do idoso para que ele não sufocasse, enquanto soltavam o braço preso sob a roda do carro crédito: CBMMG

Um acidente em um loteamento em construção quase levou um idoso à sufocar, depois de bater o carro e ser atirado para debaixo do veículo, onde ficou com o braço preso e o rosto enfiado em terra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (26/12), em um loteamento em fase de construção e vias precárias próximo ao Bairro Engenho da Serra, em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas.

Leia Mais

O homem de 72 anos colidiu contra um barranco ao tentar acessar uma rua que ainda não tinha condições de tráfego e acabou sendo atirado para fora do carro.

Ele foi parar no solo, com o braço preso à roda dianteira esquerda do carro e com o rosto pressionado contra a terra, com dificuldades de respirar e aspirando poeira e detritos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que a vítima foi encontrada de bruços, com o peito e o abdômen em contato com a superfície e o rosto pressionado contra o solo, ao lado do carro.


O homem apresentava sinais de confusão mental e diversos ferimentos no braço que ficou preso na roda. “Os bombeiros realizaram a desobstrução e limpeza das vias aéreas do homem, em razão da presença de grande quantidade de terra aderida à face”, informou o CBMMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após os procedimentos de primeiros socorros, a vítima foi transportada e entregue aos cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga.


Resgate em Formiga

  • Avaliação da cena: bombeiros identificaram choque contra barranco em vez de capotamento
  • Liberação do membro: braço direito da vítima foi retirado debaixo da roda dianteira
  • Atendimento clínico: desobstrução das vias aéreas devido ao acúmulo de terra no rosto
  • Imobilização: vítima foi estabilizada em prancha padrão para casos de trauma
  • Encaminhamento médico: transporte realizado para a Unidade de Pronto Atendimento municipal

Cuidados ao dirigir em áreas precárias

  • Não se aventure: conduza apenas em vias conhecidas ou na companhia de quem as conhece
  • Velocidade reduzida: o limite deve ser inferior ao de vias urbanas pavimentadas
  • Atenção ao terreno: observar presença de valas, taludes e solo instável
  • Condições de tráfego: evitar acesso a ruas sem infraestrutura básica concluída
  • Equipamentos de segurança: uso indispensável do cinto de segurança mesmo em curtas distâncias
  • Visibilidade: manter faróis acesos para compensar poeira ou irregularidades do relevo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay