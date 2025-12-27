Idoso bate o carro e quase sufoca preso a veículo em meio a terra de obra

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um acidente em um loteamento em construção quase levou um idoso à sufocar, depois de bater o carro e ser atirado para debaixo do veículo, onde ficou com o braço preso e o rosto enfiado em terra.

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (26/12), em um loteamento em fase de construção e vias precárias próximo ao Bairro Engenho da Serra, em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas.

O homem de 72 anos colidiu contra um barranco ao tentar acessar uma rua que ainda não tinha condições de tráfego e acabou sendo atirado para fora do carro.

Ele foi parar no solo, com o braço preso à roda dianteira esquerda do carro e com o rosto pressionado contra a terra, com dificuldades de respirar e aspirando poeira e detritos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que a vítima foi encontrada de bruços, com o peito e o abdômen em contato com a superfície e o rosto pressionado contra o solo, ao lado do carro.



O homem apresentava sinais de confusão mental e diversos ferimentos no braço que ficou preso na roda. “Os bombeiros realizaram a desobstrução e limpeza das vias aéreas do homem, em razão da presença de grande quantidade de terra aderida à face”, informou o CBMMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após os procedimentos de primeiros socorros, a vítima foi transportada e entregue aos cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga.



Resgate em Formiga

Avaliação da cena: bombeiros identificaram choque contra barranco em vez de capotamento

bombeiros identificaram choque contra barranco em vez de capotamento Liberação do membro: braço direito da vítima foi retirado debaixo da roda dianteira

braço direito da vítima foi retirado debaixo da roda dianteira Atendimento clínico: desobstrução das vias aéreas devido ao acúmulo de terra no rosto

desobstrução das vias aéreas devido ao acúmulo de terra no rosto Imobilização: vítima foi estabilizada em prancha padrão para casos de trauma

vítima foi estabilizada em prancha padrão para casos de trauma Encaminhamento médico: transporte realizado para a Unidade de Pronto Atendimento municipal

Cuidados ao dirigir em áreas precárias