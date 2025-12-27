Idoso bate o carro e quase sufoca preso a veículo em meio a terra de obra
Homem de 72 anos sofreu ferimentos e correu risco de asfixia devido à terra acumulada nas vias aéreas; acidente foi em em Formiga, na Região Centro-Oeste de MG
Um acidente em um loteamento em construção quase levou um idoso à sufocar, depois de bater o carro e ser atirado para debaixo do veículo, onde ficou com o braço preso e o rosto enfiado em terra.
O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (26/12), em um loteamento em fase de construção e vias precárias próximo ao Bairro Engenho da Serra, em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas.
O homem de 72 anos colidiu contra um barranco ao tentar acessar uma rua que ainda não tinha condições de tráfego e acabou sendo atirado para fora do carro.
Ele foi parar no solo, com o braço preso à roda dianteira esquerda do carro e com o rosto pressionado contra a terra, com dificuldades de respirar e aspirando poeira e detritos.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que a vítima foi encontrada de bruços, com o peito e o abdômen em contato com a superfície e o rosto pressionado contra o solo, ao lado do carro.
O homem apresentava sinais de confusão mental e diversos ferimentos no braço que ficou preso na roda. “Os bombeiros realizaram a desobstrução e limpeza das vias aéreas do homem, em razão da presença de grande quantidade de terra aderida à face”, informou o CBMMG.
Após os procedimentos de primeiros socorros, a vítima foi transportada e entregue aos cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga.
Resgate em Formiga
- Avaliação da cena: bombeiros identificaram choque contra barranco em vez de capotamento
- Liberação do membro: braço direito da vítima foi retirado debaixo da roda dianteira
- Atendimento clínico: desobstrução das vias aéreas devido ao acúmulo de terra no rosto
- Imobilização: vítima foi estabilizada em prancha padrão para casos de trauma
- Encaminhamento médico: transporte realizado para a Unidade de Pronto Atendimento municipal
Cuidados ao dirigir em áreas precárias
- Não se aventure: conduza apenas em vias conhecidas ou na companhia de quem as conhece
- Velocidade reduzida: o limite deve ser inferior ao de vias urbanas pavimentadas
- Atenção ao terreno: observar presença de valas, taludes e solo instável
- Condições de tráfego: evitar acesso a ruas sem infraestrutura básica concluída
- Equipamentos de segurança: uso indispensável do cinto de segurança mesmo em curtas distâncias
- Visibilidade: manter faróis acesos para compensar poeira ou irregularidades do relevo