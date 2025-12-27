BR-251: caminhoneiro morre ao capotar em ponto perigoso da rodovia em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma carreta capotou matando seu condutor em segmento considerado um dos mais arriscados da BR-251, na tarde desta sexta-feira (27/12), por volta das 17h, no KM349, no município de Fruta de Leite, no Norte de Minas Gerais.

O capotamento ocorreu em um ponto crítico próximo à ponte sobre o Rio Vacaria e ao acesso à cidade de Salinas. O trânsito chegou a ser interrompido, mas já foi liberado.

A vítima, um homem de 32 anos natural de Taiobeiras, conduzia um caminhão carregado de cerâmica que teve a estrutura da cabine esmagada, além de espalhar a carga pela pista e acostamento, o que gerou perigo de novos acidentes.

Com o tombamento o veículo de carga obstruiu a lateral da rodovia e a cabine ficou prensada, dificultando o acesso das equipes de emergência ao corpo do motorista.

Houve derramamento de óleo e combustível sobre o asfalto, exigindo intervenção técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) para conter o risco de novos acidentes ou incêndios na área.

O 8º Pelotão de Bombeiros de Salinas foi acionado para a ocorrência e iniciou os trabalhos pela gestão dos riscos estruturais.

Como se resgatou a vítima e liberou a pista?

Como o caminhão parou em uma posição instável, os militares realizaram a estabilização do chassi para evitar deslizamentos durante a operação de resgate. A complexidade do cenário exigiu o suporte de um caminhão munck, utilizado para o destombamento do veículo, o que finalmente permitiu o acesso seguro dos militares à estrutura esmagada da cabine.

A etapa seguinte concentrou-se no desencarceramento da vítima, utilizando ferramentas de corte hidráulico para romper as colunas metálicas que prendiam o corpo.

“Após a sinalização da via e a avaliação dos riscos, a guarnição realizou a estabilização do caminhão”, informou o CBMMG.

O corpo do caminhoneiro foi entregue à perícia da Polícia Civil, que realizou os procedimentos de praxe antes da liberação para o serviço funerário.

Para restabelecer a segurança, a equipe de salvamento aplicou serragem sobre a mancha de óleo que cobria parte da pista. Essa medida técnica eliminou a possibilidade de derrapagens em um trecho já conhecido por sua periculosidade.

Enquanto os bombeiros operavam na pista, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a coordenação do tráfego, que permaneceu interditado durante as manobras de remoção e limpeza.

A operação de socorro e liberação da via contou com a atuação integrada do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais.

O esforço conjunto permitiu que a pista fosse desobstruída após o trabalho de limpeza, garantindo que o fluxo de veículos retornasse à normalidade no período da noite.

Até o fechamento desta reportagem, o caminhão e o restante da carga de cerâmica aguardavam a remoção final por parte da transportadora responsável, sob vigilância das autoridades rodoviárias.

Desastre na BR-251

Sinalização e isolamento: isolamento da área pela PRF para garantir a segurança das equipes

isolamento da área pela PRF para garantir a segurança das equipes Estabilização veicular: travamento do caminhão pelos bombeiros para evitar movimentações bruscas

travamento do caminhão pelos bombeiros para evitar movimentações bruscas Destombamento: uso de caminhão munck para elevar a cabine e liberar o acesso

uso de caminhão munck para elevar a cabine e liberar o acesso Desencarceramento: corte da estrutura metálica para remoção da vítima presa às ferragens

corte da estrutura metálica para remoção da vítima presa às ferragens Mitigação de risco: aplicação de serragem sobre o óleo para restaurar a aderência do asfalto



Prevenção e segurança em rodovias