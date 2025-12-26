Morador denuncia assalto a apartamento na Região Centro-Sul de BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O empresário André Morafes, de 36 anos, teve uma véspera de Natal de prejuízo. Segundo ele, o apartamento dele, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi assaltado na quarta-feira (24/12), enquanto ele estava fazendo uma ação social no interior do estado. Morafes denuncia que foram levados itens de valor, além dos assaltantes terem destruído portas e armários. Câmeras de segurança do prédio registraram a entrada e saída dos suspeitos.

Morafes conta que o crime aconteceu na tarde de quarta, mas ele só foi avisado por um vizinho, à noite, que o imóvel havia sido arrombado e invadido. De acordo com o empresário, neste momento, policiais militares também estavam no imóvel para vistoriar o local e fazer o registro da ocorrência.





“Entraram pelo portão da frente do condomínio. Abriram na maior facilidade e tranquilidade. Levaram todas as minhas bolsas de grife, joias, relógios, sapatos e tênis, uma arma que era registrada, perfume. Tudo de valor foi levado”, lamenta.

Ainda de acordo com o empresário, até o momento, a polícia não identificou nenhum dos suspeitos. Câmeras de segurança do prédio registraram a entrada e saída deles.

Morafes mora no apartamento desde maio deste ano e reclama da segurança no local. “Aqui não tem segurança. Agora pretendo sair. Entrar com ação contra o condomínio e sair do prédio. O prejuízo foi grande. Eu não tenho mais forças pra ficar aqui. E o medo me consome. Alguns vizinhos não apoiam a colocação de câmeras e falam que o alarme incomoda”, reclama.