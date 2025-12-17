Vídeo: mulher é abordada por assaltantes, reage e espanta os criminosos
Nas imagens é possível ver que um dos ladrões pede que a mulher fique em silêncio, enquanto o outro tentava pegar a moto. Apesar disso, ela reagiu
Uma mulher vítima de roubo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, reagiu sozinha ao ataque de dois ladrões. Ao agredir um deles, ela conseguiu se livrar da dupla. Um vídeo mostra o momento em que a mulher revida ao ataque.
O assalto aconteceu na Rua Aldorando José de Souza, no Bairro Carajás. As imagens mostram os dois criminosos abordando a vítima por trás, surpreendendo a mulher, que aguardava uma amiga em cima da motocicleta. É possível ver que um dos ladrões pede que a mulher fique em silêncio, enquanto o outro tenta pegar o veículo. Apesar disso, ela reagiu, arranhou um deles e arrancou a camiseta.
Os ladrões fogem em seguida, uma vez que a situação chamou a atenção de moradores do local. Ainda assim, ele conseguiram levar o celular da mulher. Moradores apareceram logo depois para ajudar. Ninguém ficou ferido e os ladrões não foram presos.
A Polícia Civil vai usar as imagens para tentar identificar os ladrões.