MG: mulher sofre ataque de piranha no Parque Estadual do Rio Doce

Uma mulher sofreu um ataque de piranha no Parque Estadual do Rio Doce na última quinta-feira (25/12), feriado de Natal. A informação foi divulgada nas redes sociais, neste sábado (27), pela administração do local.

“A visitante recebeu socorro imediato da equipe do parque, que prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, ela foi transportada por funcionários até a unidade hospitalar mais próxima, onde recebeu atendimento médico adequado”, diz parte do texto.

O Parque Estadual do Rio Doce frisou que as áreas de banho contam com telas de proteção, que funcionam como barreiras físicas. “No entanto, por se tratar de um ambiente natural, existe a possibilidade de, ocasionalmente, algum indivíduo ultrapassar essa barreira, seja por contato com a tela ou por outros fatores naturais. Por isso, as inspeções são realizadas de forma rotineira, justamente para reduzir ao máximo esse tipo de risco”, declarou a administração, reforçando a importância de se respeitar a orientação de não se aproximar das telas ou boias e só nadar nas áreas permitidas.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar, que não localizou na base de dados registro de acionamento da corporação. O Corpo de Bombeiros também foi procurado a fim de saber se os militares foram chamados. A reportagem aguarda retorno.

O comunicado não menciona a idade da vítima nem o grau dos ferimentos. Também não foi explicado em qual região aconteceu o incidente, tendo em vista que o Parque Estadual do Rio Doce abrange os municípios de Marliéria, Dionísio e Timóteo, no Vale do Aço.

Sobre o parque

Criado em 14 de julho de 1944, o Parque Estadual do Rio Doce é gerido pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e tem 36 mil hectares, destacando-se por ter a maior área contínua de floresta tropical preservada em Minas Gerais. O parque abriga mais de 1,6 mil espécies de plantas catalogadas, centenas de aves, mamíferos ameaçados de extinção e os maiores lagos naturais do estado.