Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO!

MG: mulher sofre ataque de piranha no Parque Estadual do Rio Doce

Administração frisou que as áreas de banho contam com telas de proteção, que funcionam como barreiras físicas e não devem ser ultrapassadas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/12/2025 21:56

compartilhe

SIGA
x
Parque é gerido pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF)
Parque é gerido pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) crédito: IEF/Divulgação

Uma mulher sofreu um ataque de piranha no Parque Estadual do Rio Doce na última quinta-feira (25/12), feriado de Natal. A informação foi divulgada nas redes sociais, neste sábado (27), pela administração do local. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“A visitante recebeu socorro imediato da equipe do parque, que prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, ela foi transportada por funcionários até a unidade hospitalar mais próxima, onde recebeu atendimento médico adequado”, diz parte do texto.

Leia Mais

O Parque Estadual do Rio Doce frisou que as áreas de banho contam com telas de proteção, que funcionam como barreiras físicas. “No entanto, por se tratar de um ambiente natural, existe a possibilidade de, ocasionalmente, algum indivíduo ultrapassar essa barreira, seja por contato com a tela ou por outros fatores naturais. Por isso, as inspeções são realizadas de forma rotineira, justamente para reduzir ao máximo esse tipo de risco”, declarou a administração, reforçando a importância de se respeitar a orientação de não se aproximar das telas ou boias e só nadar nas áreas permitidas.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar, que não localizou na base de dados registro de acionamento da corporação. O Corpo de Bombeiros também foi procurado a fim de saber se os militares foram chamados. A reportagem aguarda retorno.

O comunicado não menciona a idade da vítima nem o grau dos ferimentos. Também não foi explicado em qual região aconteceu o incidente, tendo em vista que o Parque Estadual do Rio Doce abrange os municípios de Marliéria, Dionísio e Timóteo, no Vale do Aço. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre o parque

Criado em 14 de julho de 1944, o Parque Estadual do Rio Doce é gerido pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e tem 36 mil hectares, destacando-se por ter a maior área contínua de floresta tropical preservada em Minas Gerais. O parque abriga mais de 1,6 mil espécies de plantas catalogadas, centenas de aves, mamíferos ameaçados de extinção e os maiores lagos naturais do estado.

Tópicos relacionados:

bombeiros minas-gerais piranha -ataque

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay