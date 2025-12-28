Onda de calor: turistas contam o que fazem para aliviar o calorão em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O sol forte e as altas temperaturas têm deixado turistas que visitam Belo Horizonte espantados neste domingo (28/12). A cidade está em alerta para uma onda de calor, que tem provocado recordes de temperatura nos últimos dias. O fenômeno deve durar pelo menos até a próxima terça-feira (30/12), de acordo com a Defesa Civil Municipal. Enquanto isso, o reforço na hidratação está entre os cuidados relatados pelos visitantes, ouvidos pelo Estado de Minas.

Programa tradicional nos domingos dos belo-horizontinos e de visitantes, a Feira Hippie da Avenida Afonso Pena, no Centro, estava cheia, apesar do forte calor próximo ao meio-dia. A dentista Greicy Gusmão, de 45 anos, estava no local, acompanhada da filha, Yasmin, da amiga Geise e da filha dela, Maria Clara.

Moradora de São João da Ponte, no Norte de Minas, ela comenta que está acostumada com as altas temperaturas, mas ficou surpresa com o calor na capital. “Lá é mais quente que aqui. E, dessa vez, achei Belo Horizonte tão quente quanto minha própria cidade”, afirma.

Greicy diz que o asfalto estava muito quente e as quatro decidiram ir ao Parque Municipal para tentar um refresco. Enquanto falavam com a reportagem, tomavam água de coco e mineral para tentar amenizar o calorão.

A dentista Greicy Gusmão, acompanhada da filha, Yasmin, da amiga Geise e da filha dela, Maria Clara. As quatro capricham na hidratação para enfrentar o calorão Leandro Couri/EM/D.A.Press





“Água de coco é bom que hidrata e refresca. Sempre venho visitar minha amiga Geise e nunca vi Belo Horizonte tão quente. Foi a primeira vez. Muito abafado, senti muita diferença na temperatura”, comenta a dentista.

O comerciante paulista Henrique Passos, de 35, é outro que recorre a água de coco para tentar driblar o calor. “Tem sempre que buscar alguma coisa para hidratar.” Ele também afirma que a onda de calor o deixou surpreendido em visita à capital mineira. “As temperaturas estão bem diferentes do que estou acostumado. Já vim aqui em outras oportunidades e confesso que nunca tinha visto assim.”

O comerciante paulista Henrique Passos, de 35 anos, é outro que recorre a água de coco para se refrescar Leandro Couri/EM/D.A.Press





Além da hidratação, outra opção encontrada pelos moradores são as fontes de água da Praça da Estação, no Centro da capital. O local reuniu crianças e adultos que se divertiam correndo por entre os jatos d’água.

Crianças se divertem entre as fontes de água da Praça da Estação, no Centro da capital mineira Leandro Couri/EM/D.A.Press





Recordes de temperatura





Nesse sábado (27/12), Belo Horizonte registrou o terceiro dia mais quente do ano. De acordo com a Defesa Civil municipal, os termômetros atingiram 35°C na Região de Venda Nova, por volta das 13h15. Já na sexta-feira (26/12), a capital teve o segundo dia mais quente do ano, com máxima registrada de 35,2°C, também na Região de Venda Nova. O recorde de 2025 ainda é de 7 de outubro, uma terça-feira, quando a temperatura chegou aos 35,5°C.

Neste domingo, a mínima registrada em BH foi de 19,7°C e a previsão indica que a máxima deve atingir os 34°C, sob um céu que varia de claro a parcialmente nublado, segundo a Defesa Civil municipal.

O forte calor predomina ao longo do dia, com a expectativa de que a umidade relativa do ar atinja níveis críticos em torno de 35% durante o período da tarde, quando também são esperadas pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Diante do alerta de altas temperaturas, a Defesa Civil recomenda que a população se hidrate; evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h e 16h; use chapéu, óculos escuro e aplique protetor solar; diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados. Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol, especialmente em veículos.