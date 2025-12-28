Assine
overlay
Início Gerais
TERMÔMETRO NAS ALTURAS

Onda de calor: turistas contam o que fazem para aliviar o calorão em BH

Hidratação e locais frescos ou com fontes de água estão entre as opções escolhidas para driblar as altas temperaturas neste domingo (28/12), na capital

Publicidade
Carregando...
Leandro Couri
Mariana Costa
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
28/12/2025 13:40

compartilhe

SIGA
x
Feira Hippie movimentada neste domingo (28/12) de sol e calor em BH
Feira Hippie ficou movimentada neste domingo (28/12) de sol e calor em Belo Horizonte crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O sol forte e as altas temperaturas têm deixado turistas que visitam Belo Horizonte espantados neste domingo (28/12). A cidade está em alerta para uma onda de calor, que tem provocado recordes de temperatura nos últimos dias. O fenômeno deve durar pelo menos até a próxima terça-feira (30/12), de acordo com a Defesa Civil Municipal. Enquanto isso, o reforço na hidratação está entre os cuidados relatados pelos visitantes, ouvidos pelo Estado de Minas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Programa tradicional nos domingos dos belo-horizontinos e de visitantes, a Feira Hippie da Avenida Afonso Pena, no Centro, estava cheia, apesar do forte calor próximo ao meio-dia. A dentista Greicy Gusmão, de 45 anos, estava no local, acompanhada da filha, Yasmin, da amiga Geise e da filha dela, Maria Clara.

Moradora de São João da Ponte, no Norte de Minas, ela comenta que está acostumada com as altas temperaturas, mas ficou surpresa com o calor na capital. “Lá é mais quente que aqui. E, dessa vez, achei Belo Horizonte tão quente quanto minha própria cidade”, afirma.   

Greicy diz que o asfalto estava muito quente e as quatro decidiram ir ao Parque Municipal para tentar um refresco. Enquanto falavam com a reportagem, tomavam água de coco e mineral para tentar amenizar o calorão. 

A dentista Greicy Gusmão, acompanhada da filha, Yasmin, da amiga Geise e da filha dela, Maria Clara. As quatro capricham na hidratação para enfrentar o calorão
A dentista Greicy Gusmão, acompanhada da filha, Yasmin, da amiga Geise e da filha dela, Maria Clara. As quatro capricham na hidratação para enfrentar o calorão Leandro Couri/EM/D.A.Press


“Água de coco é bom que hidrata e refresca. Sempre venho visitar minha amiga Geise e nunca vi Belo Horizonte tão quente. Foi a primeira vez. Muito abafado, senti muita diferença na temperatura”, comenta a dentista.

Leia Mais

O comerciante paulista Henrique Passos, de 35, é outro que recorre a água de coco para tentar driblar o calor. “Tem sempre que buscar alguma coisa para hidratar.” Ele também afirma que a onda de calor o deixou surpreendido em visita à capital mineira. “As temperaturas estão bem diferentes do que estou acostumado. Já vim aqui em outras oportunidades e confesso que nunca tinha visto assim.”

O comerciante paulista, Henrique Passos, de 35 anos, é outro que recorre a água de coco para se refrescar
O comerciante paulista Henrique Passos, de 35 anos, é outro que recorre a água de coco para se refrescar Leandro Couri/EM/D.A.Press


Além da hidratação, outra opção encontrada pelos moradores são as fontes de água da Praça da Estação, no Centro da capital. O local reuniu crianças e adultos que se divertiam correndo por entre os jatos d’água. 

Crianças se divertem entre as fontes de água da Praça da Estação, no Centro de BH
Crianças se divertem entre as fontes de água da Praça da Estação, no Centro da capital mineira Leandro Couri/EM/D.A.Press


Recordes de temperatura


Nesse sábado (27/12), Belo Horizonte registrou o terceiro dia mais quente do ano. De acordo com a Defesa Civil municipal, os termômetros atingiram 35°C na Região de Venda Nova, por volta das 13h15. Já na sexta-feira (26/12), a capital teve o segundo dia mais quente do ano, com máxima registrada de 35,2°C, também na Região de Venda Nova. O recorde de 2025 ainda é de 7 de outubro, uma terça-feira, quando a temperatura chegou aos 35,5°C.

Neste domingo, a mínima registrada em BH foi de 19,7°C e a previsão indica que a máxima deve atingir os 34°C, sob um céu que varia de claro a parcialmente nublado, segundo a Defesa Civil municipal.

O forte calor predomina ao longo do dia, com a expectativa de que a umidade relativa do ar atinja níveis críticos em torno de 35% durante o período da tarde, quando também são esperadas pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante do alerta de altas temperaturas, a Defesa Civil recomenda que a população se hidrate; evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h e 16h; use chapéu, óculos escuro e aplique protetor solar; diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados. Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol, especialmente em veículos.

Tópicos relacionados:

bh calor previsao-do-tempo temperatura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay