MG tem 2ª cidade mais quente do Brasil e risco de granizo e vendavais

As ondas de calor que avançaram por Minas Gerais fizeram de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, o segundo município mais quente do Brasil. Mas o clima de extremos em Minas Gerais projeta tempestades, granizo e vendavais de até 100 km/h nos próximos dias.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, Araçuaí registrou um pico de 38,8ºC nesse sábado (27/12), ficando atrás apenas de São João do Piauí (PI), onde os termômetros chegaram a 39°C.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, a Cedec-MG, o estado enfrenta tempestades com ventos de até 100 km/h nesta segunda-feira (29/12), com a previsão de tempestades severas em todas as regiões mineiras.

O maior perigo reside nas rajadas de vento, que podem vir acompanhadas de queda de granizo e chuvas de 30mm, exigindo atenção redobrada da população para riscos de queda de árvores e danos em estruturas.

O cenário de instabilidade começa a ganhar força já neste domingo (28/12), com o retorno da chuva intensa ao Triângulo Mineiro e ao Sul/Sudoeste de Minas. Nessas áreas, os acumulados de água devem girar em torno de 30mm, marcando o início da mudança no tempo que se espalhará pelo estado.

Quando podem começar os vendavais?

Durante a madrugada de domingo, a situação é de alerta específico para o Noroeste de Minas. A previsão indica tempestades localizadas com ventos de 50 km/h, o que demanda cautela de motoristas em rodovias e moradores de áreas rurais durante o período noturno.

A partir da tarde de domingo, o mau tempo avança e atinge o Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e a Região Central. Diferentemente das chuvas da manhã, estas tempestades podem ser mais violentas, com ventos subindo para 70 km/h e possibilidade de granizo nestes pontos específicos.

Enquanto o céu fecha, o estado vive um forte contraste térmico com temperaturas muito elevadas. Se as mínimas ficam entre 20°C e 28°C, os termômetros podem bater os 39°C em cidades do Leste e do Norte, criando um ambiente abafado que favorece a formação das nuvens de tempestade.



Para a segunda-feira, embora o volume de chuva previsto (30mm) seja semelhante ao de domingo, a abrangência e a força dos ventos são significativamente maiores. O alerta da Cedec-MG reforça que o risco de granizo e vendavais severos não estará mais restrito a algumas regiões, mas sim presente em todo o território mineiro.

De acordo com a previsão do tempo do Inmet para os últimos dias de 2025 em Minas Gerais, os eixos Oeste (Alto Paranaíba e Noroeste), Sul e Triângulo enfrentam instabilidades severas.

Estas regiões terão o tempo mais fechado até o último dia do ano (31/12). O destaque são as pancadas de chuva com trovoadas frequentes e a formação de nevoeiros densos durante as noites e madrugadas, especialmente no Sul e Oeste.

Nas regiões Central, Leste e Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital, a instabilidade poderá ser moderada. O tempo deve ser marcado pela variação de nebulosidade.

O cenário predominante é de muitas nuvens com chuvas isoladas, com aberturas de sol curtas e ocorrência de névoa úmida em pontos específicos e muito calor.

O Norte, Jequitinhonha e Mucuri terão os dias mais aproveitáveis, com dia claro e poucas nuvens, calor e evolução para um céu encoberto apenas no dia 30. Não há previsão de chuvas significativas.

