MARCAS DE TIROS

BH: adolescente é encontrado morto na estrada do Rola-Moça

Vítima de 16 anos foi atingida por disparos de calibre restrito em área de preservação no Barreiro; investigação aponta uso de carro clonado na ação

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011)
28/12/2025 09:55

Corpo do adolescente de 16 anos foi encontrado com marcas de disparos na estrada para o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça
O local do crime fica no limite entre a zona urbana e a área de preservação, cercada por vegetação densa, linha férrea e terrenos acidentados crédito: Reprodução Google StreetView

O corpo de um adolescente com marcas de tiros foi localizado, na manhã deste domingo (28/12), na estrada que leva ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Perto dele havia estojos de munição de calibre semelhante ao das forças de segurança pública.

A vítima foi identificada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) como um adolescente de 16 anos. Até a publicação desta reportagem, não foram fornecidas informações sobre a profissão do jovem ou detalhes sobre os autores do crime, que permanecem foragidos.

O local do crime fica no limite entre a zona urbana e a área de preservação, cercada por vegetação densa, linha férrea e terrenos acidentados, a aproximadamente cinco quilômetros do 41º Batalhão da Polícia Militar, unidade responsável pelo policiamento local.

O crime foi cometido com o uso de uma arma de fogo de munição calibre ponto 40. Este tipo de armamento é tecnicamente classificado como de uso permitido para forças de segurança pública, como as polícias Civil e Militar.

Por décadas, era um calibre restrito das forças policiais brasileiras antes de mudanças recentes na legislação de controle de armas. Trata-se de uma munição comum em pistolas semiautomáticas e submetralhadoras modernas.

Como se soube do crime?

Uma denúncia anônima via 190 indicava que um homem estava empurrando um veículo modelo Fiat Palio próximo a um corpo na estrada. No entanto, quando as guarnições da PMMG chegaram ao local exato, encontraram o adolescente já sem vida, e o suspeito, junto ao veículo mencionado, havia deixado a cena.

Trabalhos posteriores de inteligência permitiram que a polícia identificasse o veículo envolvido. Os militares constataram que o Fiat Palio era, na verdade, um carro clonado.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu diversas cápsulas de calibre .40 espalhadas ao redor do corpo, confirmando que o adolescente foi atingido por múltiplos disparos. O óbito foi constatado imediatamente na chegada da primeira viatura.

A rota de fuga dos suspeitos ainda é levantada, podendo ser por vias de tráfego rápido próximas, como a Rodovia MG-040 e a Avenida Olinto Meireles, ou até mesmo o Anel Rodoviário (7km). Não é possível atravessar a Unidade de Conservação sem atravessar uma base do Corpo de Bombeiros e do IEF.

Até o momento, a motivação do assassinato permanece desconhecida e nenhuma prisão foi efetuada. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais para identificar os responsáveis e a origem do veículo clonado utilizado na ação.

Morte na estrada do parque

  • Denúncia via 190: relato de suspeito empurrando veículo em via isolada próximo a um corpo
  • Constatação do óbito: militares encontram adolescente de 16 anos sem vida na Serra do Rola-Moça
  • Evidências periciais: recolhimento de cápsulas de calibre .40 (mesmo calibre das forças de segurança pública) e identificação de veículo clonado
  • Situação dos suspeitos: autores fugiram do local e permanecem foragidos até o momento
  • Colaboração com a polícia: o disque-denúncia 181 permite o repasse de informações sobre criminosos com sigilo garantido
  • Veículos clonados: a utilização de carros com placas adulteradas é estratégia comum para dificultar o rastreio em execuções

adolescente morto tiros

