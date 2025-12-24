BH: homem é perseguido e morto a tiros no Jardim Leblon

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 33 anos foi perseguido pelas encruzilhadas e morto com vários tiros na via principal do bairro Jardim Leblon, em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (23/12). Ninguém foi preso e testemunhas alegam apenas terem ouvido os estampidos.

O crime ocorreu na Rua Central, uma das principais do Bairro da Região de Venda Nova.

A via serve como um corredor local, cercada por comércios, próxima à Avenida Várzea da Palma e da Lagoa da Pampulha, conectando aglomerados da região norte como as vilas Apolonia e Jardim Leblon.

O local do assassinato fica a 1700 metros da sede da 15ª Companhia do 49º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento da área.

A vítima, Rafael Dias Ramos, de 33 anos, foi alvejada em circunstâncias que ainda são investigadas; não há informações sobre os suspeitos ou veículos envolvidos.

O que se sabe do crime?

A execução foi realizada com o uso de uma arma de fogo ainda de calibre desconhecido. O armamento foi capaz de realizar uma sucessão de disparos, restando à perícia identificar se os projéteis pertencem armas mecânicas ou com alguma automação.

A cena indica uma perseguição ativa antes do desfecho fatal, baseada no relato de que a vítima tentava escapar a pé. Há indicativos de disparos a longa e curta distância.

Moradores e transeuntes relataram ter ouvido o barulho característico de diversos disparos de arma de fogo em sequência. Uma testemunha ocular confirmou ter visto Rafael em fuga desesperada, porém, não conseguiu visualizar o atirador.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e enviou viaturas para o endereço. Ao chegarem, os militares encontraram a vítima caída no asfalto com ferimentos graves.

A área foi isolada para permitir que os trabalhos de levantamento de vestígios fossem conduzidos sem contaminação, enquanto as guarnições realizavam buscas nas ruas adjacentes na tentativa de localizar suspeitos e testemunhas.

O socorro foi prestado rapidamente, e Rafael foi levado ao Hospital Rizoleta Tolentino Neves, unidade que é referência para traumas e urgências na zona norte de Belo Horizonte.

Apesar da intervenção imediata da equipe médica e dos socorristas, o quadro clínico da vítima era de extrema gravidade devido às lesões provocadas pelos projéteis, resultando na confirmação do óbito pouco tempo após a entrada no pronto-socorro.



O caso agora está sob a responsabilidade da Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar a motivação e a autoria do homicídio.

Os exames de necropsia e o laudo da perícia de campo serão fundamentais para esclarecer detalhes técnicos da execução. Até o fechamento desta reportagem, nenhum suspeito havia sido detido, e a motivação do crime permanece desconhecida.

As autoridades solicitam que qualquer informação que ajude a identificar o autor dos disparos seja repassada de forma anônima pelo telefone 181.

