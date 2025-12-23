Assine
ESTELIONATO ELETRÔNICO

Mulher convence idoso a fazer reconhecimento facial e rouba dinheiro dele

De acordo com a investigação, a suspeita mantinha uma relação de confiança com a vítima, que tem pouca familiaridade com tecnologia

Repórter
23/12/2025 19:18

Mandado de busca e apreensão foi cumprido em Caratinga
Mandado de busca e apreensão foi cumprido em Caratinga (MG) crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está investigando uma mulher suspeita de aplicar um golpe de estelionato eletrônico contra um idoso em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce. A ação, que incluiu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município, nesta terça-feira (23/12), faz parte de um inquérito que apura fraudes financeiras feitas por meio de ferramentas digitais. 

De acordo com a investigação, a suspeita mantinha uma relação de confiança com a vítima, um idoso com pouca familiaridade com tecnologia. Aproveitando-se disso, ela teria orientado o homem a realizar procedimentos de reconhecimento facial e a assinar documentos sob o pretexto de uma regularização administrativa, mas usou esses dados para abrir contas bancárias digitais em nome dele sem o seu consentimento. 

Após a criação das contas fraudulentas, quantias significativas de dinheiro começaram a ser movimentadas sem que o idoso tivesse ciência ou autorização. O esquema só foi descoberto quando o homem percebeu restrições em seu CPF e débitos que não havia contratado. O valor total das perdas ainda não foi divulgado pelas autoridades.

Durante a operação, a PCMG apreendeu aparelhos eletrônicos, que serão analisados por peritos, em busca de provas que ajudem a esclarecer a dinâmica do crime e confirmar a participação da investigada. A presença de números de telefone e endereço vinculados à suspeita entre os dados usados nas contas falsas serviu de base para que a Justiça autorizasse a ação.

