Agiota vai cobrar dívida de R$ 250 e mata devedor a facadas

Por causa de uma dívida de R$ 250 referente ao juros do empréstimo contraído com um agiota, um jovem de 23 anos foi esfaqueado e morto, na noite deste sábado (27/12), em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O homicídio foi registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no Bairro Papine.

O crime ocorreu no interior de uma residência de vizinhança densamente povoada, nas proximidades da Avenida Denise Cristina da Rocha, via que concentra o comércio do distrito de Justinópolis. O endereço fica a cerca de dois quilômetros da sede da 204ª Cia do 40º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o relato da companheira da vítima, o casal estava na cozinha quando o imóvel foi invadido por um agiota, já identificado pela polícia.

O homem cobrava uma dívida de R$ 300. Embora a vítima tenha quitado o valor principal, não havia pago os R$ 250 referentes aos juros ,exigidos pelo suspeito.

A discussão entre os homens no ambiente confinado da cozinha escalou após o agressor afirmar que não deixaria o local sem o dinheiro. Em um dado momento, os dois entraram em luta e o agiota esfaqueou o devedor várias vezes.

Como foi a fuga do suspeito?

O assassino fugiu enquanto a vítima era amparada na cozinha pela sua companheira. Ele foi visto entrando em um carro Peugeot 206 de cor prata, mas não se anotou a placa do veículo.

Rotas de fuga possíveis podem levar à rodovia LMG-806, situada a aproximadamente 3 quilômetros da residência, podendo ele ter ainda rumado para Venda Nova, em Belo Horizonte, ou para direções mais distantes, como o Centro de Ribeirão das Neves ou Areias, em Pedro Leopoldo, para tentar fugir do flagrante.

Imagens de câmeras de monitoramento da região estão sendo analisadas para rastrear o trajeto exato do automóvel utilizado na fuga.



O socorro foi prestado de forma imediata, encaminhando a vítima para a UPA Justinópolis, unidade de saúde localizada a 2,5 quilômetros do crime.

Apesar do socorro rápido e dos cuidados intensivos, o jovem morreu pouco depois de dar entrada na unidade. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).



A Polícia Civil de Minas Gerais assumiu o caso. O suspeito ainda não foi localizado, mas já foi identificado pelas forças de segurança.

O inquérito policial pode enquadrar o suspeito por homicídio qualificado, por motivo fútil (valor insignificante), usura (agiotagem) e a invasão do domicílio ainda como um agravante, demonstrando a periculosidade do autor, que pode ser condenado de 12 a 30 anos de reclusão.

A polícia reforça que informações sobre o paradeiro do veículo Peugeot 206 prata ou do suspeito podem ser enviadas de forma anônima via Disque Denúncia 181.

