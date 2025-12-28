Assine
PERIGO

Moradoras deixam vela acesa, saem de casa e o imóvel pega fogo

Ninguém estava em casa no momento do incêndio. O fogo foi controlado e não foram constatados danos estruturais

Giovanna de Souza
Repórter
28/12/2025 10:01 - atualizado em 28/12/2025 10:02

A casa fica no segundo pavimento de um imóvel e os bombeiros precisaram evitar que o fogo se espalhasse por estabelecimentos comerciais vizinhos
A casa fica no segundo pavimento de um imóvel e os bombeiros precisaram evitar que o fogo se espalhasse por estabelecimentos comerciais vizinhos crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma vela esquecida acesa em casa fez com que o cômodo de uma casa pegasse fogo no Bairro Colégio Batista, Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desse sábado (27/12). Nenhuma pessoa ficou ferida.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionadas por um vizinho, que percebeu chamas altas saindo da casa, por volta das 23h. Segundo os registros, ele relatou que, a princípio, duas moradoras estavam na casa.

O incêndio se deu no segundo andar de um imóvel, cujo primeiro pavimento era uma loja. Quatro equipes dos bombeiros foram mobilizadas pelo risco de terem vítimas e a possibilidade de propagação para os estabelecimentos comerciais do imóvel e no entorno.

Conforme registrado pela corporação, os militares entraram na casa e constataram que nenhuma pessoa estava no imóvel. Posteriormente, uma das proprietárias foi localizada e confirmou que não havia ninguém na residência no momento do incidente. Segundo ela, o fogo provavelmente começou por uma vela deixada acesa em uma cômoda de madeira. As evidências encontradas pelos bombeiros também apontam para essa causa. 

Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia tomado um cômodo e se espalhava para outras partes da casa. As chamas estavam atingindo o teto, fazendo um caminho de projeção para o espaço entre a laje e as telhas. 

Foi necessário adotar duas frentes de intervenção. De acordo com o CBMMG, uma delas foi utilizada para controlar a situação da área mais crítica e a outra, para impedir que o fogo se propagasse para outros compartimentos do imóvel. O fogo foi controlado e nenhum dano estrutural foi constatado.

