Preso em Belo Horizonte agiota que extorquia vítimas no Rio de Janeiro

Homem seria dono de um dos quiosques mais populares da Praia de Camboinhas, em Niterói (RJ)

Procurado pela polícia do Rio de Janeiro, foi preso neste final de semana, em Belo Horizonte, um homem, de 39 anos, suspeito de liderar uma organizaçãoespecializada em agiotagem e extorsão naquele estado. A prisão foi feita pelpos policiais do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil de Minas Gerais, que trabalhou em parceria com a polícia carioca.