Como fica o tempo no réveillon nas praias preferidas dos mineiros

O réveillon está chegando e muitos mineiros já se preparam para viajar ao litoral e celebrar a virada do ano à beira-mar. A principal dúvida de quem pretende pegar a estrada é se o tempo vai colaborar para a festança nos destinos preferidos dos mineiros.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo ficará firme e fará muito calor na maior parte dos destinos mais procurados pelos turistas de Minas Gerais, com possibilidade de chuva isolada a partir do dia 1º de janeiro. Confira a previsão detalhada.

Guarapari (ES)

Na terça-feira (30/12), o tempo deve ficar com céu claro e temperatura máxima de 34 °C. Já na quarta-feira (31/12), véspera do ano novo, a previsão aponta céu com muitas nuvens e calor intenso, podendo chegar a 35 °C, mas sem expectativa de chuva. Na quinta-feira (1º/1), o tempo muda, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mantendo a máxima em torno de 35 °C.

Porto Seguro (BA)

Em Porto Seguro, a terça-feira (30/12) começa com céu encoberto pela manhã, mas o sol aparece à tarde, com poucas nuvens e máxima de 33°C. Na quarta-feira (31/12), a virada do ano será de céu com muitas nuvens, máxima de 32°C e sem previsão de chuva. Já na quinta-feira (1º/1), o Inmet prevê muitas nuvens e chuva isolada, com elevação da temperatura, que pode chegar a 34°C.

Cabo Frio (RJ)

Em Cabo Frio, a terça-feira (30/12) será de céu nublado durante todo o dia, com máxima de 33°C e sem chuva. Na quarta-feira (31/12), a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e possibilidade de queda de granizo. Na quinta-feira (1º/1), a chuva continua, acompanhada de trovoadas isoladas, e o calor permanece, com máxima prevista de até 36°C.

Rio de Janeiro (RJ)

Para quem vai acompanhar a noite de fogos de artifício em Copacabana e em outros pontos da capital fluminense, a terça-feira (30/12) deve ter chuvisco pela manhã e pancadas de chuva ao longo do dia. Na virada do ano, na quarta-feira (31/12), a instabilidade aumenta, com previsão de pancadas de chuva e possível queda de granizo. A temperatura pode chegar a 37°C. No primeiro dia de 2026, quinta-feira (1º/1), o céu permanece com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima em torno de 35 °C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar do calor intenso, o alerta é para que os turistas fiquem atentos às mudanças no tempo, principalmente depois da virada do ano, quando a instabilidade deve aumentar em boa parte dos litorais preferidos pelos mineiros.