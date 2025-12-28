BH tem alerta para chuva e ventos de 45 km/h após maior temperatura do ano

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Chuvas de até 20 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h, são previstas em Belo Horizonte até as 8h desta segunda-feira (29/12).

A previsão foi divulgada pela Defesa Civil e acontece depois de a capital registrar a maior temperatura do ano, neste domingo (28/12). Os termômetros atingiram 35,5°C em Venda Nova. No entanto, essa temperatura não foi inédita, pois já havia sido registrada em 7 de outubro de 2025, também com 35,5°C.

Os últimos dias têm sido de calor intenso na capital mineira, que está em alerta para onda de calor. Nessa sexta-feira (26/12), BH teve o segundo dia mais quente do ano, com máxima registrada de 35,2°C, também em Venda Nova. Já nesse sábado (27/12), foi registrada a terceira maior temperatura, com 35°C na mesma região.

Além de BH, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido mais cedo um alerta para tempestades em 31 cidades mineiras. O aviso meteorológico estipula chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, que podem vir acompanhadas de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo.

Quais foram os dias mais quentes do ano?

1.07/10/2025 35,5 °C (Venda Nova) e 28/12/2025 (Venda Nova)

2.26/12/2025 35,2 °C (Venda Nova)

3.27/12/2025 35,0 °C (Venda Nova)

4. 22/09/2025 34,9 °C (Pampulha)

5.01/12/2025 34,7 °C (Venda Nova)

6.14/03/2025 34,6 °C (Venda Nova)

7.20/01/2025 34,4 °C (Centro Sul)

8.05/11/2025 34,4 °C (Centro Sul)

9.22/01/2025 34,3 °C (Venda Nova)

10.07/10/2025 34,2 °C (Centro-Sul)

Onda de calor

A capital mineira está sendo atingida por uma onda de calor, conforme alerta emitido pela Defesa Civil municipal. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, pelo menos, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade.

Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população se hidrate; evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h e 16h; use chapéu, óculos escuros e aplique protetor solar; diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados. Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol.