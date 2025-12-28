Assine
ACIDENTE

Grande BH: carreta com carga de refrigerantes tomba e interdita BR-381

Segundo a concessionária que administra o trecho da rodovia, há interdições nos dois sentidos da via

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
28/12/2025 15:40

No sentido Belo Horizonte, o congestionamento chega a aproximadamente sete quilômetros
Acidente ocorreu na altura do km 526, em Brumadinho; no sentido Belo Horizonte, congestionamento chega a aproximadamente sete quilômetros crédito: Reprodução/redes sociais

Uma carreta carregada com refrigerantes tombou na tarde deste domingo (28/12) e provocou a interdição parcial da BR-381, na altura do km 526, em Brumadinho, na Grande BH.

De acordo com a Ateris, concessionária responsável por administrar esse trecho da via, o veículo seguia no sentido São Paulo quando ocorreu o tombamento. Parte da carga se espalhou sobre a pista, atingindo os dois sentidos da via. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Às 14h26, a Arteris informou que a faixa da esquerda estava interditada em ambos os sentidos. No sentido Belo Horizonte, o congestionamento chega a aproximadamente sete quilômetros. Já no sentido São Paulo, a retenção era de cerca de três quilômetros.

overflay