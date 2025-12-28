Grande BH: carreta com carga de refrigerantes tomba e interdita BR-381
Segundo a concessionária que administra o trecho da rodovia, há interdições nos dois sentidos da via
compartilheSIGA
Uma carreta carregada com refrigerantes tombou na tarde deste domingo (28/12) e provocou a interdição parcial da BR-381, na altura do km 526, em Brumadinho, na Grande BH.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
De acordo com a Ateris, concessionária responsável por administrar esse trecho da via, o veículo seguia no sentido São Paulo quando ocorreu o tombamento. Parte da carga se espalhou sobre a pista, atingindo os dois sentidos da via. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Às 14h26, a Arteris informou que a faixa da esquerda estava interditada em ambos os sentidos. No sentido Belo Horizonte, o congestionamento chega a aproximadamente sete quilômetros. Já no sentido São Paulo, a retenção era de cerca de três quilômetros.
??Atenção!??
Acidente no km 526 da BR-381/MG, em Brumadinho:
??Sentido São Paulo
?Faixa esquerda interditada;
?Faixa direita liberada;
Fila de 3 quilômetros.
??Sentido Belo Horizonte
?Faixa esquerda interditada;
?Faixa direita liberada;
????Fila de 7 quilômetros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia— Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) December 28, 2025