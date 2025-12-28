Assine
TRIÂNGULO MINEIRO

MG: acidente entre motoneta e carro mata mulher; motorista é procurada

Polícia investiga se batida foi provocada por avanço de sinalização de pare da condutora do veículo. Caso foi registrado em Patrocínio

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
28/12/2025 12:18

Acidente envolveu uma motoneta, cujo motorista não tinha carteira de habilitação, e um carro com licenciamento atrasado
Acidente envolveu uma motoneta, cujo motorista não tinha carteira de habilitação, e um carro com licenciamento atrasado

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura por uma mulher de 39 anos que não teria respeitado uma placa de “pare” e provocado acidente que matou uma senhora de 59 anos em Patrocínio (MG), no Triângulo Mineiro, na tarde desse sábado (28/12).

O acidente foi uma batida transversal entre um carro Volkswagen Fox e uma motoneta Honda Biz, na esquina entre as ruas Adalberto Nascimento e Nonato Matias. De acordo com o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram ao local do acidente, a motoneta já havia sido removida por terceiros.

O condutor da motoneta, de 39 anos, foi encontrado consciente. Já a passageira, de 59, foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que a encaminhou à Santa Casa Municipal em estado grave. Aos militares, o condutor contou que o carro avançou a placa e bateu contra a moto, fazendo com que os dois ocupantes fossem arremessados no chão. 

A motorista do carro, também de 39 anos, alegou que respeitou sim a sinalização de trânsito e foi surpreendida com a colisão. Como a passageira da moto foi levada ao hospital, a motorista do carro foi informada que, caso fosse confirmada a morte da mulher, ela teria que se apresentar à autoridade policial. 

Nenhum dos motoristas foi submetido a teste de bafômetro, uma vez que eles não apresentavam sintomas de embriaguez. 

Enquanto era confeccionado o boletim de ocorrência, a equipe da PMMG foi informada de que a passageira havia morrido no hospital “em razão de acidente provocado por avanço de sinal da motorista do carro”, conforme os registros.

Os militares ligaram para a motorista e quem atendeu foi o marido dela, que informou que ela iria ao Batalhão da Polícia se apresentar. Ela foi aguardada por cerca de 1 hora, mas não apareceu. Os policiais foram à casa dela e também não a encontraram. 

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais verificaram que o licenciamento do carro estava atrasado. A documentação da moto estava em dia, mas o motociclista não tinha carteira de habilitação. Dois autos de infração foram lavrados e o carro foi removido a um pátio licenciado do Detran. Já a moto ficou com um parente do motociclista.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que aguarda a conclusão de laudo pericial para atestar as circunstâncias e a causa da morte da passageira e que, até o momento, nenhuma pessoa foi conduzida à Delegacia de Plantão. A motorista do carro segue sendo procurada pelos policiais.

