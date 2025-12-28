Assine
ESTRADAS MINERAS

MG: mulher morre presa às ferragens em batida frontal

Acidente foi registrado na rodovia LMG-880, entre as cidades de Poços de Caldas e Palmital, no Sul de Minas

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
28/12/2025 11:40

A vítima estava em um carro Gol, que bateu de frente contra uma cainhonete Toro
Vítima de 50 anos estava em um carro Gol, que bateu de frente contra uma caminhonete Toro crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma motorista de 50 anos morreu e teve o corpo preso às ferragens após um grave acidente na rodovia LMG-880, entre os municípios de Poços de Caldas e Palmital (MG), no Sul do estado, na noite desse sábado (27/12).

A batida frontal entre um Volkswagen Gol e uma Fiat Toro ocorreu na altura do Km 76 da rodovia. No momento em que os bombeiros chegaram ao local, havia muitas pessoas circulando em volta dos veículos e a cena precisou ser isolada. O tráfego no trecho foi bloqueado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada presa às ferragens do Gol, sem sinais vitais. Conforme os registros, ela estava em uma posição “totalmente complexa” para a retirada das ferragens. A morte da mulher foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe médica fez os primeiros atendimentos ao motorista da Toro, que seguia no sentido Poços de Caldas a Palmital. Segundo os bombeiros, ele estava consciente, mas desorientado, e foi encaminhado para UPA em Poços de Caldas, onde deu entrada com vida.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Civil fez uma perícia e liberou a cena para a retirada da vítima das ferragens. Registros dos bombeiros indicam que foi necessário usar pinças hidráulicas e um expansor para facilitar o acesso à motorista. O corpo foi recolhido e entregue aos cuidados da funerária municipal de Poços de Caldas, que o encaminhou ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher era casada e morava em uma fazenda da cidade de Poços de Caldas.

Os carros ficaram sob os cuidados da Polícia Militar e o trânsito retomado no trecho.

