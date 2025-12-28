MG: mulher morre presa às ferragens em batida frontal

Uma motorista de 50 anos morreu e teve o corpo preso às ferragens após um grave acidente na rodovia LMG-880, entre os municípios de Poços de Caldas e Palmital (MG), no Sul do estado, na noite desse sábado (27/12).

A batida frontal entre um Volkswagen Gol e uma Fiat Toro ocorreu na altura do Km 76 da rodovia. No momento em que os bombeiros chegaram ao local, havia muitas pessoas circulando em volta dos veículos e a cena precisou ser isolada. O tráfego no trecho foi bloqueado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada presa às ferragens do Gol, sem sinais vitais. Conforme os registros, ela estava em uma posição “totalmente complexa” para a retirada das ferragens. A morte da mulher foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe médica fez os primeiros atendimentos ao motorista da Toro, que seguia no sentido Poços de Caldas a Palmital. Segundo os bombeiros, ele estava consciente, mas desorientado, e foi encaminhado para UPA em Poços de Caldas, onde deu entrada com vida.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Civil fez uma perícia e liberou a cena para a retirada da vítima das ferragens. Registros dos bombeiros indicam que foi necessário usar pinças hidráulicas e um expansor para facilitar o acesso à motorista. O corpo foi recolhido e entregue aos cuidados da funerária municipal de Poços de Caldas, que o encaminhou ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher era casada e morava em uma fazenda da cidade de Poços de Caldas.

Os carros ficaram sob os cuidados da Polícia Militar e o trânsito retomado no trecho.

