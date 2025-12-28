MG: acidente na BR-040 deixa família morta e vítimas em estado gravíssimo

Um grave acidente entre dois carros de passeio deixou cinco pessoas mortas, sendo quatro de uma mesma família de Goiás – pai, mãe, filho e um sobrinho –, além de três vítimas em estado grave. A batida frontal ocorreu na BR-040, na altura de Paracatu (MG), no Noroeste do estado, ao final da madrugada deste domingo (28/12).

De acordo com a Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu na altura do Km 15 da rodovia, no sentido Norte (Brasília), perto do pedágio. As equipes de socorristas, junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, receberam informações da colisão, prestaram socorros e encaminharam os sobreviventes ao Hospital Municipal de Paracatu.

Segundo os bombeiros, três pessoas foram encontradas mortas por politraumatismo dentro do novo Voyage. Entre elas, estavam o motorista, de 37 anos, e a esposa, de 33, naturais de Acreúna (GO), e o filho do casal, de 4, que estava no banco de trás.

Um outro menino, de 9, sobrinho do casal, foi encontrado no banco de trás do veículo e em estado grave encaminhado ao hospital. No entanto, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Paracatu, ele morreu a caminho da unidade médica.

Imagens compartilhadas pela corporação mostram que os motores dos dois carros ficaram destruídos com a batida. Também é possível ver nos registros objetos deixados pelas vítimas: um boné marrom, um chapéu de sol bege e uma cadeirinha infantil.

No outro carro, de modelo T-Cross, uma mulher que não teve a idade confirmada foi encontrada morta, também por politraumatismo, no banco traseiro. O condutor, um homem de 56 anos, natural de Paracatu, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital por uma ambulância do Samu ao hospital com suspeita de fratura em uma das pernas.

A passageira do banco da frente foi socorrida e levada ao hospital por uma equipe dos militares. Um terceiro passageiro, que estava no banco de trás, foi levado ao hospital em estado grave por uma ambulância do Samu. Não há novas informações disponíveis sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Equipes da PRF controlaram o trânsito, em conjunto com equipes da concessionária. No início da tarde deste domingo, o trânsito já está liberado no trecho. As causas do acidente ainda não foram divulgadas pela polícia.