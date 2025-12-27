Assine
CAPOTAMENTO

MG: homem de 37 anos morre após ser ejetado de carro

Acidente ocorreu na Avenida Sebastião do Oeste, entrada do Bairro Jardinópolis, em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro

27/12/2025 19:16

Acidente aconteceu na Avenida Sebastião do Oeste, entrada do Bairro Jardinópolis, em Divinópolis
Óbito do motorista do veículo foi constatado no local do acidente crédito: Redes sociais / Reprodução

Um homem de 37 anos morreu após o carro que ele dirigia capotar na tarde deste sábado (27/12), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

De Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o chamado foi recebido às 15h50 para atendimento da ocorrência na Avenida Sebastião do Oeste, na entrada do bairro Jardinópolis.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) da cidade de Pains — que estava em Divinópolis no momento — constatou que a vítima havia sido ejetada do veículo e já se encontrava em óbito.

A Polícia Militar esteve na cena do acidente e isolou a área. A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe e apurar as circunstâncias do capotamento. 

