REGIÃO NOROESTE

Residência pega fogo no bairro Dom Bosco, em BH

As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (28/12), e não houve vítimas

Laura Scardua
28/12/2025 20:14 - atualizado em 28/12/2025 20:15

A Defesa Civil foi ao local para realizar vistoria de danos e riscos e constatou que havia "acúmulo significativo de materiais inservíveis"
A Defesa Civil foi ao local para realizar vistoria de danos e riscos e constatou que havia 'acúmulo significativo de materiais inservíveis'

O quintal dos fundos de uma residência localizada no Bairro Dom Bosco, Região Noroeste de Belo Horizonte, foi atingido por um incêndio neste domingo (28/12). A Defesa Civil foi ao local para realizar vistoria de danos e riscos e constatou que havia “acúmulo significativo de materiais inservíveis”, ou seja, que não servem mais sua finalidade original, como latas de alumínio vazias.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência por volta de 13h55 e debelou as chamas. Não houve vítimas, e a corporação resgatou um cachorro. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água no combate.

A Defesa Civil de BH constatou que a laje da moradia estava sustentada por escoras de madeira, que foram atingidas pelo incêndio. O órgão informou que a estrutura apresenta “abaulamento, deterioração do concreto e ferragens expostas”. Além disso, constatou que as paredes do imóvel apresentam rachaduras, deformações e perda de reboco.

As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas e um cachorro foi resgatado

Diante dos riscos identificados, a Defesa Civil isolou o imóvel de forma preventiva e orientou o morador a não permanecer no local. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não informações sobre a possível causa do incêndio.

