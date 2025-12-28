Residência pega fogo no bairro Dom Bosco, em BH
As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (28/12), e não houve vítimas
O quintal dos fundos de uma residência localizada no Bairro Dom Bosco, Região Noroeste de Belo Horizonte, foi atingido por um incêndio neste domingo (28/12). A Defesa Civil foi ao local para realizar vistoria de danos e riscos e constatou que havia “acúmulo significativo de materiais inservíveis”, ou seja, que não servem mais sua finalidade original, como latas de alumínio vazias.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência por volta de 13h55 e debelou as chamas. Não houve vítimas, e a corporação resgatou um cachorro. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água no combate.
A Defesa Civil de BH constatou que a laje da moradia estava sustentada por escoras de madeira, que foram atingidas pelo incêndio. O órgão informou que a estrutura apresenta “abaulamento, deterioração do concreto e ferragens expostas”. Além disso, constatou que as paredes do imóvel apresentam rachaduras, deformações e perda de reboco.
Diante dos riscos identificados, a Defesa Civil isolou o imóvel de forma preventiva e orientou o morador a não permanecer no local.
Ainda não informações sobre a possível causa do incêndio.