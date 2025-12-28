Assine
overlay
Início Gerais
FOGO EM CASA

MG: bituca de cigarro causa incêndio e deixa homem gravemente ferido

Vítima tentou controlar o fogo por conta própria e acabou sofrendo queimaduras em várias partes do corpo

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
28/12/2025 10:25

compartilhe

SIGA
x
MÃ³veis do quarto onde o incÃªndio ficou concentrado foram completamente queimados
Móveis do quarto onde o incêndio ficou concentrado foram completamente queimados crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Corpo de Bombeiros

Um homem de 53 anos teve queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo depois de tentar controlar um incêndio na própria casa, na manhã deste domingo (28/12), em Montes Claros (MG), na Região Norte. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionadas para a ocorrência. Entre elas, havia duas de combate a incêndio, uma de salvamento e outra de resgate, uma vez que foi recebida a informação de que havia uma vítima no local.

Leia Mais

Conforme os registros da corporação, as equipes constataram que o fogo estava concentrado em um quarto tomado pelas chamas no segundo andar do imóvel.

O morador ainda estava na casa e apresentava queimaduras de segundo grau no tórax, abdômen, costas, braços e no rosto. Segundo os bombeiros, ele estava bastante debilitado, uma vez que tentou conter o fogo por conta própria. 

A área foi isolada e a vítima recebeu os primeiros socorros. Ela foi socorrida e encaminhada pela unidade de resgate ao Hospital Santa Casa de Montes Claros. Não há novas informações sobre seu estado de saúde.

Assim que a vítima foi resgatada, os bombeiros seguiram para o combate ao incêndio e utilizaram 400 litros de água. As chamas foram extintas e os militares constataram que uma cama, uma cômoda e uma mesa, que estavam no quarto atingido pelo incêndio, foram totalmente queimados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Informações de familiares da vítima e levantamentos feitos no local apontam que o incêndio foi, provavelmente, causado por uma bituca de cigarro, uma vez que a vítima é fumante. Nenhum indício no local do incêndio aponta para a possibilidade de incêndio criminoso.

Tópicos relacionados:

cigarro corpo-de-bombeiros incendio montes-claros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay