MG: bituca de cigarro causa incêndio e deixa homem gravemente ferido
Vítima tentou controlar o fogo por conta própria e acabou sofrendo queimaduras em várias partes do corpo
Um homem de 53 anos teve queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo depois de tentar controlar um incêndio na própria casa, na manhã deste domingo (28/12), em Montes Claros (MG), na Região Norte.
Quatro equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionadas para a ocorrência. Entre elas, havia duas de combate a incêndio, uma de salvamento e outra de resgate, uma vez que foi recebida a informação de que havia uma vítima no local.
Leia Mais
Conforme os registros da corporação, as equipes constataram que o fogo estava concentrado em um quarto tomado pelas chamas no segundo andar do imóvel.
O morador ainda estava na casa e apresentava queimaduras de segundo grau no tórax, abdômen, costas, braços e no rosto. Segundo os bombeiros, ele estava bastante debilitado, uma vez que tentou conter o fogo por conta própria.
A área foi isolada e a vítima recebeu os primeiros socorros. Ela foi socorrida e encaminhada pela unidade de resgate ao Hospital Santa Casa de Montes Claros. Não há novas informações sobre seu estado de saúde.
Assim que a vítima foi resgatada, os bombeiros seguiram para o combate ao incêndio e utilizaram 400 litros de água. As chamas foram extintas e os militares constataram que uma cama, uma cômoda e uma mesa, que estavam no quarto atingido pelo incêndio, foram totalmente queimados.
Informações de familiares da vítima e levantamentos feitos no local apontam que o incêndio foi, provavelmente, causado por uma bituca de cigarro, uma vez que a vítima é fumante. Nenhum indício no local do incêndio aponta para a possibilidade de incêndio criminoso.