Provocado por raios, incêndio no Parque da Serra do Cipó é controlado

O incêndio que atinge o Parque Nacional da Serra do Cipó, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi controlado na tarde deste domingo (28/12).

As chamas foram provocadas por raios que atingiram o solo no fim da tarde da última sexta-feira (26/12), conforme informações repassadas por Ronaldo Matos, gerente do fogo da unidade de conservação.

Há ainda focos de fogo, mas com previsão de que se apaguem durante a madrugada desta segunda-feira (29/12).

As chamas começaram no território do Travessão, na parte leste do Parque Nacional, em local inacessível, segundo Ronaldo Matos.

O combate ao fogo ocorreu na noite e na madrugada de sábado (27/12) para domingo e foi efetuado por 15 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Brigada Voluntária Cipó. O controle ocorreu por volta de 16h40 desta tarde.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) prestou apoio aéreo no combate, devido à dificuldade de acesso à área em chamas.

De acordo com Ronaldo Matos, há previsão que haja a extinção do fogo durante a madrugada desta segunda-feira, após a ação de controle realizada pelos brigadistas. Caso não aconteça, as equipes voltarão a atuar no local.

Sérgio Teixeira dos Santos, representante da Brigada Voluntária Cipó, informou que os brigadistas vão retornar ao local para fazer a verificação na manhã desta segunda.

Atuaram no combate ao fogo por 15 combatentes do ICMBio e Brigada Voluntária Cipó Brigada Voluntária Cipó/ICMBio

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações sobre o total da área atingida e a quantidade de água utilizada no combate.