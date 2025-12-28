MG: alerta para tempestades e granizo. Veja lista de cidades

Minas Gerais tem 31 cidades em alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até 23h59 deste domingo (28/12) e prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, que pode vir acompanhada de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo.





Segundo o Inmet, o risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As regiões do estado que serão afetadas são o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.





Veja lista das cidades:



