MG: alerta para tempestades e granizo. Veja lista de cidades
Alerta do Inmet, que inclui 31 municípios mineiros, prevê chuvas de até 50mm e ventos intensos para este domingo (28/12)
Minas Gerais tem 31 cidades em alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até 23h59 deste domingo (28/12) e prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, que pode vir acompanhada de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo.
Segundo o Inmet, o risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
As regiões do estado que serão afetadas são o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
Veja lista das cidades:
Água Comprida
Araguari
Araporã
Cachoeira Dourada
Campina Verde
Campo Florido
Canápolis
Capinópolis
Carneirinho
Centralina
Comendador Gomes
Conceição das Alagoas
Fronteira
Frutal
Gurinhatã
Ipiaçu
Itapagipe
Ituiutaba
Iturama
Limeira do Oeste
Monte Alegre de Minas
Pirajuba
Planura
Prata
Santa Vitória
São Francisco de Sales
Tupaciguara
Uberaba
Uberlândia
União de Minas
Veríssimo