PREVISÃO DO TEMPO

MG: alerta para tempestades e granizo. Veja lista de cidades

Alerta do Inmet, que inclui 31 municípios mineiros, prevê chuvas de até 50mm e ventos intensos para este domingo (28/12)

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
28/12/2025 14:32

O alerta define risco para chuvas intensas e queda de granizo
Alerta do Inmet define risco para chuvas intensas e queda de granizo para as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Minas Gerais tem 31 cidades em alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até 23h59 deste domingo (28/12) e prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, que pode vir acompanhada de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo. 

Segundo o Inmet, o risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As regiões do estado que serão afetadas são o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 


Veja lista das cidades: 


  • Água Comprida

  • Araguari

  • Araporã

  • Cachoeira Dourada

  • Campina Verde

  • Campo Florido

  • Canápolis

  • Capinópolis

  • Carneirinho 

  • Centralina

  • Comendador Gomes

  • Conceição das Alagoas

  • Fronteira

  • Frutal

  • Gurinhatã

  • Ipiaçu

  • Itapagipe

  • Ituiutaba

  • Iturama

  • Limeira do Oeste

  • Monte Alegre de Minas

  • Pirajuba

  • Planura

  • Prata

  • Santa Vitória

  • São Francisco de Sales

  • Tupaciguara

  • Uberaba

  • Uberlândia

  • União de Minas

  • Veríssimo

