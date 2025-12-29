Em apenas meia hora, chuva forte provoca estragos em Patrocínio

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A forte chuva que atingiu Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba, nesse domingo (28/12) provocou graves estragos na cidade. Segundo a prefeitura local, foram 16mm de chuva em apenas 30 minutos.

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na MG-230, ferindo uma pessoa e bloqueando a via. Um vídeo exibe um semáforo soltando faíscas e, ao mostrar os arredores, é possível ver a força do vento arrastando objetos pela rua. No centro da cidade, o cruzamento das avenidas Faria Pereira com Rui Barbosa foi isolado devido ao rompimento da rede elétrica. Já na Praça Santa Luzia, uma grande placa luminosa sofreu torção e queda parcial. O local foi interditado e a placa será removida.

Em outro registro compartilhado nas redes sociais, um internauta registrou o momento em que o forro de PVC da rodoviária da cidade cedeu, caindo próximo a pessoas que passavam pelo local e aos guichês de atendimento. Não houve feridos.

Além disso, nos bairros Jardim Califórnia, Constantino e na região central, foram registradas quedas de fiação elétrica e rompimento de cabos energizados. A Cemig foi acionada para realizar os reparos necessários.

A Defesa Civil Municipal, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar atuaram no atendimento das ocorrências. Os trabalhos continuaram nesta segunda-feira (29) com a desobstrução de vias, cortes de árvores, isolamento de áreas de risco, sinalização e orientações à população.

“O governo municipal segue monitorando a situação e reforça que todas as ocorrências foram prontamente atendidas, com ações voltadas à rápida recuperação dos espaços e à redução dos impactos causados pelo evento climático”, afirmou a Prefeitura por meio de nota.