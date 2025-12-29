Em meio à onda de calor, 200 municípios estão sob alerta de tempestade

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Em meio à onda de calor que atinge grande parte de Minas Gerais, 200 municípios se encontram em alerta amarelo para tempestade nesta segunda-feira (29/12), o que representa perigo potencial. As regiões afetadas são: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. O alerta é válido até às 23h59 de hoje.

Segundo a previsão, deve chover entre 20 e 30 mm/h nessas regiões, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Há ainda a possibilidade de queda de granizo e baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Recomendações

Durante as tempestades é recomendado que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e, em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime e entre em contato com a Cemig (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente. Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.

