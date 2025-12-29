Em meio à onda de calor, 200 municípios estão sob alerta de tempestade
Alerta amarelo foi divulgado pelo Inmet nesta segunda-feira (29) e abrange seis regiões de Minas Gerais. Veja a lista dos municípios que podem ser afetados
Em meio à onda de calor que atinge grande parte de Minas Gerais, 200 municípios se encontram em alerta amarelo para tempestade nesta segunda-feira (29/12), o que representa perigo potencial. As regiões afetadas são: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. O alerta é válido até às 23h59 de hoje.
Segundo a previsão, deve chover entre 20 e 30 mm/h nessas regiões, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Há ainda a possibilidade de queda de granizo e baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Recomendações
Durante as tempestades é recomendado que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e, em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime e entre em contato com a Cemig (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente. Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.
Municípios em alerta
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Araguari
- Araporã
- Araxá
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Caxambu
- Centralina
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristais
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Doresópolis
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guapé
- Guaranésia
- Guaxupé
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juruaia
- Lambari
- Lavras
- Liberdade
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Medeiros
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Pains
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pimenta
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Sacramento
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Vitória
- São Bento Abade
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Serrania
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tapira
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Vargem Bonita
- Varginha
- Veríssimo
- Virgínia
- Wenceslau Braz