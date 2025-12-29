Vídeo: incêndio atinge cozinha que abastece hospitais em Barbacena (MG)

Um incêndio atingiu uma cozinha industrial na madrugada desta segunda-feira (29/12), na Praça Professor Osmar Faria, no Bairro São José, em Barbacena (MG), na Região Central do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta de 5h. As equipes constataram que o incêndio estava confinado a duas fritadeiras industriais, sendo uma delas com capacidade aproximada de 50 litros de óleo, sem propagação das chamas para outras áreas do imóvel.

A empresa é responsável pelo fornecimento de refeições ao Hospital Regional e Psiquiátrico de Barbacena. Os bombeiros usaram técnicas de abafamento com as tampas das próprias fritadeiras para apagar o fogo.

Em seguida, os bombeiros trabalharam para escoar a fumaça da cozinha de forma adequada e vistoriaram o recinto para verificar a segurança da estrutura.

Devido à alta temperatura do óleo, acima do ponto de ignição, a cozinha foi mantida isolada, e os bombeiros ficaram no local até que fosse possível a liberação segura da área, sem risco de as chamas voltarem.

Não houve registro de vítimas. Depois da estabilização da ocorrência e a confirmação das condições de segurança, o local foi liberado.