ATENÇÃO REDOBRADA

BH está em alerta para pancadas de chuva e granizo

Alerta meteorológico é válido até a manhã desta terça-feira (30/12). Durante o aviso, também há possibilidade de raios e rajadas de vento

Estado de Minas
Repórter
29/12/2025 13:35

Imagem meramente ilustrativa. BH está em alerta para pancadas de chuva até as 8h desta sexta-feira (26/12)
Imagem meramente ilustrativa. BH está em alerta para pancadas de chuva até as 8h desta sexta-feira (26/12) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Belo Horizonte está em alerta para possibilidade de pancadas de chuva na tarde desta segunda-feira (29/12). A previsão é que as precipitações sejam de até 30 milímetros. Por volta das 13h, moradores da capital também receberam aviso sonoro de alerta severo para possibilidade de granizo. Além disso, o aviso emitido pela Defesa Civil municipal aponta chances de raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora. Em algumas regiões da capital já chove.

O alerta meteorológico é válido até às 8h desta terça-feira (30/12). Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome alguns cuidados como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas, ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Por conta da possibilidade de rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Quais os cuidados durante a chuva?

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

