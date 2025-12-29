Assine
TURISMO

Ingressos grátis para navegar na Pampulha serão liberados nesta terça (30)

O passeio com guia turístico será inaugurado para o público nesta sexta-feira (2) e os ingressos podem ser retirados no Sympla amanhã (30), a partir das 12h

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
29/12/2025 17:16 - atualizado em 29/12/2025 17:18

O catamarã que vai navegar na Lagoa da Pampulha, um dos cartões-postais de Belo Horizonte, foi nomeado Capivarã, em homenagem às capivaras do entorno da orla.
O catamarã que vai navegar na Lagoa da Pampulha, um dos cartões-postais de Belo Horizonte, foi nomeado Capivarã, em homenagem às capivaras do entorno da orla.

Quem quiser aproveitar a nova atração turística do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, poderá retirar os ingressos no Sympla a partir de amanhã. O passeio na lagoa, a bordo do barco Capivarã é gratuito, e as entradas para o próximo fim de semana – dias 2, 3, e 4 de janeiro – ficam disponíveis a partir das 12h.

Vão acontecer nove passeios por semana, sendo três em cada dia: às 10h, 13h e 15h e em cada um terá 26 pessoas à bordo. O ponto de embarque e desembarque é na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, no Bairro Pampulha, próximo à Casa do Baile. 

A orientação é que os participantes cheguem com pelo menos 15 minutos de antecedência e em caso de condições climáticas desfavoráveis, os passeios poderão ser cancelados.

Navegando pela história de BH

O Capivarã percorre a lagoa passando pelos principais monumentos do Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade. O percurso conta com um guia de turismo, que apresenta informações históricas, culturais e ambientais sobre o local.

À imprensa, Damião destacou a retomada da navegabilidade como uma mudança de paradigma na relação da cidade com a Lagoa da Pampulha e reforçou a necessidade de rever a narrativa construída ao longo das últimas décadas sobre o espelho d’água, historicamente associada à poluição, motivo pelo qual a navegação foi proibida no ano de 1968.

“Até ontem, a Lagoa da Pampulha era sempre chamada de esgoto a céu aberto. Isso não existe dessa forma. Existe uma parte que ainda recebe esgoto, sim, mas existe outra parte, essa onde estamos, que pode receber embarcações, como já está recebendo a Marinha e vai receber os passeios turísticos. É essa visão que queremos construir”, declarou. 

A navegação e a realização de eventos náuticos na Pampulha estão asseguradas em razão da recuperação da qualidade da água, processo iniciado em 2016. Atualmente, a Lagoa da Pampulha registra trechos com índice de qualidade da água classificado entre bom e ótimo, de acordo com dados de monitoramento da Prefeitura de Belo Horizonte divulgados em setembro.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

