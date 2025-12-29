Assine
Crime frustrado

Homem tenta furtar 72 garrafas de cerveja e carne de supermercado

O suspeito tentava sair do supermercado, em Patos de Minas, pela porta da frente com o carrinho cheio de bebidas e carnes

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
29/12/2025 15:52 - atualizado em 29/12/2025 15:55

Homem tenta furtar 72 garrafas de cerveja e carne de supermercado
Homem tenta furtar 72 garrafas de cerveja e carne de supermercado

Um homem foi preso por tentar furtar 72 garrafas de cerveja e pacotes de carne, saindo pela porta da frente de um supermercado, em Patos de Minas. Ele causaria um prejuízo de mais de R$ 1 mil.

O caso do fim de semana foi registrado no Bairro Cristo Redentor, na cidade do Alto Paranaíba, e, segundo o setor de prevenção e perdas do estabelecimento, a atitude do homem chamou a atenção dos funcionários, que passaram a monitorá-lo já próximo da saída do comércio.

Ele havia enchido o carrinho com 48 garrafas de cerveja de 330ml e outras 24 unidades de 250ml. O homem ainda levava três peças de carne — fraldinha, picanha e cupim —, além de duas bandejas de linguiça. Com ele também estavam 20 litros de óleo de soja e um liquidificador.

O ladrão nem sequer tentou disfarçar o furto: foi simplesmente empurrando o carrinho rumo ao estacionamento do supermercado. Seguranças conseguiram abordá-lo, mas o carrinho foi deixado para trás e o suspeito correu.

As imagens do circuito de câmeras de segurança ajudaram na identificação do homem, que já havia furtado produtos do comércio anteriormente. Os policiais o encontraram em sua própria casa, onde ele foi preso.

Questionado sobre o caso, ele teria permanecido em silêncio.

A Polícia Civil autuou o homem pelo crime.

