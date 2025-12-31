Vai chover na virada em Belo Horizonte?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um dos dias mais aguardados para quem gosta de celebrar chegou e, com ele, a preocupação se irá chover. No entanto, quem vai passar a virada de ano em Belo Horizonte deve se precaver, pois há chance de chuva durante a passagem para 2026, segundo a meteorologia.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital está sob alerta de chuva com forte, acompanhada de raios e rajadas de vento de até 50 km/h até às 8h do dia 1° e, conforme a previsão, o temporal pode ocorrer, inclusive, quando os relógios marcarem 0h.

O município enfrentou uma onda de calor até ontem, fazendo com que as temperaturas ficassem elevadas. Esse calorão, apesar de forte, pode ser a esperança de quem não quer que chova na virada. Isso porque, segundo a meteorologista Anete Fernandes, as altas temperaturas fazem com que as chuvas caiam, normalmente, no fim da tarde.

“Existe a possibilidade de chuva na virada do ano, mas ela é menor. A chance de chuva, quando as temperaturas estão muito altas é mais para o fim da tarde e início da noite, mas não descartamos a possibilidade chuva na passagem de ano também”, explica a especialista.

No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade nesta quarta-feira (31/12) para 510 cidades mineiras, incluindo a capital. Por isso, é necessário ficar atento com a possibilidade de chuva forte mesmo à noite.

Previsão para os próximos dias

Janeiro começa com um indicativo de chuvas em BH, segundo a Defesa Civil municipal. Até o dia 6, a previsão é de calor, alto teor de umidade e ventos em níveis mais altos da atmosfera, que favorecem a instabilidade do tempo.

Há previsão de chuvas intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O acumulado de precipitação neste período pode atingir 250 milímetros (mm), sendo que os volumes diários podem superar os 70 mm entre os dias 3 e 6.

O volume é bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

A quantidade de chuva prevista é ainda mais expressiva quando considerada a média climatológica para o mês de janeiro. Nos 31 dias, é aguardado um volume de 330,9 mm, mas, caso a previsão se cumpra, terá chovido 75% do total esperado em apenas seis dias.



O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.