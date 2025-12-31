Assine
CLIMA NA VIRADA

Vai chover na virada em Belo Horizonte?

Depois de bastante chuva e alerta de queda de granizo nos últimos dias, saiba como fica o tempo na capital durante a passagem de ano

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter de Gerais
31/12/2025 16:44

Chuva em BH marca, de fato, início da primavera.
Quem vai celebrar a virada do ano em BH espera que não chova crédito: Marcos Vieira, Fred Bottrel e Gladyston Rodrigues

Um dos dias mais aguardados para quem gosta de celebrar chegou e, com ele, a preocupação se irá chover. No entanto, quem vai passar a virada de ano em Belo Horizonte deve se precaver, pois há chance de chuva durante a passagem para 2026, segundo a meteorologia.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital está sob alerta de chuva com forte, acompanhada de raios e rajadas de vento de até 50 km/h até às 8h do dia 1° e, conforme a previsão, o temporal pode ocorrer, inclusive, quando os relógios marcarem 0h.

Leia Mais

O município enfrentou uma onda de calor até ontem, fazendo com que as temperaturas ficassem elevadas. Esse calorão, apesar de forte, pode ser a esperança de quem não quer que chova na virada. Isso porque, segundo a meteorologista Anete Fernandes, as altas temperaturas fazem com que as chuvas caiam, normalmente, no fim da tarde.

“Existe a possibilidade de chuva na virada do ano, mas ela é menor. A chance de chuva, quando as temperaturas estão muito altas é mais para o fim da tarde e início da noite, mas não descartamos a possibilidade chuva na passagem de ano também”, explica a especialista.

No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade nesta quarta-feira (31/12) para 510 cidades mineiras, incluindo a capital. Por isso, é necessário ficar atento com a possibilidade de chuva forte mesmo à noite.

Previsão para os próximos dias

Janeiro começa com um indicativo de chuvas em BH, segundo a Defesa Civil municipal. Até o dia 6, a previsão é de calor, alto teor de umidade e ventos em níveis mais altos da atmosfera, que favorecem a instabilidade do tempo.

Há previsão de chuvas intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O acumulado de precipitação neste período pode atingir 250 milímetros (mm), sendo que os volumes diários podem superar os 70 mm entre os dias 3 e 6.

O volume é bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

A quantidade de chuva prevista é ainda mais expressiva quando considerada a média climatológica para o mês de janeiro. Nos 31 dias, é aguardado um volume de 330,9 mm, mas, caso a previsão se cumpra, terá chovido 75% do total esperado em apenas seis dias.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

