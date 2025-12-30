Chuvas 'espantam' onda de calor de MG; veja a previsão

As altas temperaturas vêm “cozinhando” Belo Horizonte e Minas Gerais nos últimos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso se deve à onda de calor que atinge o território mineiro desde a sexta-feira (26/12). A condição, no entanto, deve se dispersar a partir de hoje, trazendo à tona a insegurança para o que virá a seguir. Conforme a previsão, chuva e refresco estão no radar dos próximos dias, bem como tempo estável para aqueles que têm como destino o litoral.

O calorão e as pancadas de chuva que vêm atingindo BH e Região Metropolitana, levantam a preocupação para a virada do ano. Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, a expectativa é de breves temporais e termômetros nas alturas, até quinta-feira (1/1). “São chuvas rápidas que não trazem tanto transtorno. Não vai refrescar de imediato, porque ainda estamos sob o efeito da onda de calor”, explica. Ela destaca a atenção para raios, ventos e granizo. “Embora seja passageira e sem volume acentuado, ela pode vir com severidade”, avisa.

Anete afirma que a tendência é que a chuva refresque, de fato, a partir de quinta e sexta-feira (2/1), quando haverá maior quantidade de nuvens, controlando a temperatura. “De sexta para sábado (3) chegará uma frente fria no litoral paulista que vai intensificar a instabilidade em Minas. Esse sistema vai se alinhar com o litoral do Rio, de sábado para domingo. Isso vai trazer chuva para o território mineiro, daquelas que ficam por dias consecutivos”, destaca a meteorologista.

A previsão é de que, de domingo (4) até quarta-feira (7/1), uma chuva generalizada traga um volume de água acentuado para grande parte do estado, devido à formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul. “Principalmente em Belo Horizonte, na Zona da Mata e no Vale do Rio Doce. São regiões que, quando há chuva contínua, costuma dar problema”, alerta Anete.

Réveillon em Minas e BH

De acordo com a previsão do instituto, hoje o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Grande BH. No restante do estado, céu claro apenas com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas devem varia de 22ºC e 33ºC na capital mineira.

Na quarta, a situação se repete, mas as temperaturas caem, variando de 20ºC a 32ºC. “Existe a possibilidade de chuva na virada do ano, mas ela é menor. A chance de chuva quando as temperaturas estão muito altas é que ela venha mais à tarde e rápida. No dia 1º, céu parcialmente nublado com grande quantidade de nuvens, pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre 19ºC e 30ºC”, informa Anete Fernandes.

A expectativa, segundo ela, é que o trimestre de verão, que compreende janeiro a março, seja de chuva abaixo da média e temperaturas acima da média. “Isso significa menor quantidade de Zonas de Convergência, como a que vai se formar no domingo. Também há possibilidade de ‘veranico’ em fevereiro, ou seja, dias consecutivos sem chuva dentro da estação chuvosa”, diz a meteorologista.

À beira-mar

O verão e as festas de fim de ano marcam a temporada de viagens para o litoral. A principal dúvida de quem pretende pegar a estrada é se o tempo vai colaborar nos destinos preferidos dos mineiros. De acordo com o Inmet, em Guarapari (ES), a véspera do ano-novo será de céu com muitas nuvens e máxima chegando aos 35 °C, sem expectativa de chuva. Já em 1º de janeiro, pancadas de chuva e trovoadas isoladas podem ser registradas, e termômetros girarão em torno dos 35 °C.

Para quem vai acompanhar a noite de fogos de artifício em Copacabana e em outros pontos do Rio de Janeiro, hoje há chance de chuvisco pela manhã e pancadas de chuva ao longo do dia. Na virada do ano, a instabilidade aumenta, com previsão de pancadas de chuva e possível queda de granizo. A temperatura pode chegar aos 37°C. No primeiro dia de 2026, o céu permanece com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima em torno dos 35 °C.

Em Porto Seguro (BA), o réveillon será de céu com muitas nuvens, máxima de 32°C e sem previsão de chuva. Já na quinta-feira (1º/1), o Inmet prevê muitas nuvens e chuvas isoladas, com elevação da temperatura, que pode chegar aos 34°C.

Onda de calor

Ontem, a capital mineira registrou a terceira maior temperatura de 2025 - máxima de 35,1°C - e, no último domingo (28/12), o dia mais quente do ano, com 35,5ºC, também registrada no dia 7 de outubro, ambas em Venda Nova. “Essa onda de calor está associada à atuação de um bloqueio atmosférico sobre a região Sudeste. A circulação dos ventos em médios e altos níveis impede a formação de nuvens de chuva. Como estamos no verão, a ausência de chuva e a pouca quantidade de nuvem fez com que as temperaturas se elevassem muito”, descreve.

Conforme a meteorologista, essa condição pode acontecer durante todo o ano, mas é mais comum no inverno e na primavera, o período seco. A tendência é de temporais mais generalizados e refresco daqui em diante. (Com informações de Melissa Souza e Wellington Barbosa)

Dias mais quentes do ano

1. 07/10/2025 e 28/12/2025 35,5 °C (Venda Nova)

2. 26/12/2025 35,2 °C (Venda Nova)

3. 29/12/2025 35,1 °C (Venda Nova)

4. 27/12/2025 35,0 °C (Venda Nova)

5. 22/09/2025 34,9 °C (Pampulha)

6. 01/12/2025 34,7 °C (Venda Nova)

7. 14/03/2025 34,6 °C (Venda Nova)

8. 20/01/2025 34,4 °C (Centro-Sul)

9. 05/11/2025 34,4 °C (Centro-Sul)

10. 22/01/2025 34,3 °C (Venda Nova)