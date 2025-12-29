Calor e férias provocam congestionamentos no acesso à Serra do Cipó

Com a chegada das férias escolares e com os feriados das festas de fim de ano, aliados à onda de calor que atinge o Sudeste do Brasil, com temperaturas acima dos 33°C, o acesso à Serra do Cipó registrou congestionamentos e longas filas de veículos ao longo do último fim de semana. O aumento expressivo no fluxo de turistas em busca de cachoeiras e áreas naturais impactou diretamente o trânsito nas principais rodovias da Região Central de Minas Gerais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram trânsito lento e veículos praticamente parados nos arredores da Cachoeira do Pedrão na tarde deste domingo (28/12). As imagens evidenciam a dificuldade de acesso aos atrativos da Serra do Cipó, um dos destinos mais procurados do estado durante períodos de calor intenso.

A MG-010 concentrou grande parte do tráfego, especialmente nos trechos que dão acesso à serra. A MG-020 também passou a registrar trânsito carregado, sobretudo na altura do Bairro Macaúbas, na chegada a Santa Luzia. A região fica a cerca de 90 quilômetros de Belo Horizonte e abrange os municípios de Santana do Riacho, Jaboticatubas, além do Parque Nacional da Serra do Cipó.

Diante do cenário, as prefeituras de Jaboticatubas e Santana do Riacho informaram que vêm atuando de forma conjunta para minimizar os impactos do trânsito intenso, especialmente neste período de férias e fim de ano, quando a região recebe visitantes de diversas partes de Minas Gerais e do Brasil.

Em nota, a Prefeitura de Jaboticatubas afirmou que, desde o início da atual gestão, em 2025, mantém diálogo contínuo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) para enfrentar os problemas de fluidez e segurança viária na MG-010. Um dos principais pontos críticos é a ponte sobre o Rio Cipó, onde a travessia ocorre em apenas um sentido por vez, o que agrava os congestionamentos em períodos de maior movimento.

Como solução definitiva, o município solicitou ao DER-MG a avaliação técnica para o alargamento da ponte, permitindo a passagem simultânea de veículos nos dois sentidos. Paralelamente, foram solicitadas medidas paliativas e emergenciais, como a instalação de sinalização de controle de tráfego nos dois lados da ponte, a fim de organizar o fluxo de veículos e evitar paralisações sobre a estrutura.

Além disso, o governo municipal pediu a implantação de sinalização vertical ao longo da rodovia, com placas de “Proibido Estacionar” em pontos considerados críticos, especialmente nas proximidades da ponte e em trechos com histórico de retenções. As solicitações foram formalizadas por meio de ofícios e reiteradas em reuniões técnicas com a coordenação da 1ª Unidade Regional do DER-MG.

Diante do aumento significativo do fluxo de veículos neste período, o prefeito Racly Andrade solicitou a adoção de medidas imediatas, com reforço do policiamento e a atuação de agentes com sinalização manual de “pare e siga”, visando reduzir os congestionamentos e aumentar a segurança até que as intervenções estruturais sejam executadas pelo Estado.

Em articulação com Jaboticatubas, a Prefeitura de Santana do Riacho também intensificou os contatos com o Governo de Minas e com o DER-MG. O prefeito Fernando Burgarelli afirmou que os transtornos no trânsito se repetem em períodos de férias e feriados prolongados, mas ressaltou que a situação se agravou com a onda de calor e a grande procura pela região. “Ontem (domingo) vivemos um caos na ponte do Veraneio, que liga a Serra do Cipó a Jaboticatubas. Essa ponte deveria ter sido duplicada desde 2012”, afirmou.

Segundo Burgarelli, o município já realizou mais de dez reuniões com o DER-MG e com o Governo do Estado cobrando a duplicação do elevado e também da ponte próxima à ACM. Ele informou ainda que voltou a solicitar o apoio da Polícia Rodoviária estadual para auxiliar no controle do fluxo de veículos durante o fim de ano, diante da expectativa de aumento ainda maior do movimento nos próximos dias.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice