Crianças são transferidas após falha no ar-condicionado de UTI em BH

Em meio à onda de calor que atinge Belo Horizonte e tem levado os termômetros a marcas recordes, uma falha no sistema de ar-condicionado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Infantil João Paulo II, na Região Centro-Sul da capital, resultou na transferência de três pacientes o Hospital João XXIII, na mesma região.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a medida foi adotada de forma preventiva para garantir a segurança dos pacientes e não houve agravamento no estado de saúde das crianças.

Segundo a fundação, o equipamento de climatização apresentou sobrecarga em razão das temperaturas elevadas registradas na capital mineira nos últimos dias. O problema ocorreu em um contexto de calor persistente, com alertas Laranja e Amarelo emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Minas Gerais, indicando riscos moderados a altos à saúde, especialmente para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças preexistentes.

No domingo (28/12), Belo Horizonte registrou a maior temperatura do ano. Conforme dados da Defesa Civil municipal, os termômetros chegaram a 35,5°C na região de Venda Nova. A mesma máxima já havia sido registrada no dia 7 de outubro, configurando os dias mais quentes de 2025 na capital.

Ainda de acordo com a Fhemig, equipes técnicas atuam para restabelecer o pleno funcionamento do sistema de climatização da UTI pediátrica, e a previsão é de que o serviço seja totalmente normalizado nesta segunda-feira (29/12).

A ocorrência chama atenção porque a UTI do Hospital Infantil João Paulo II passou por obras recentes de melhoria, entregues pelo governo de Minas em outubro desse ano. A reforma da Unidade de Tratamento Intensivo foi realizada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e contou com investimento total de aproximadamente R$ 310 mil.

As intervenções incluíram a implantação de um novo sistema de climatização, novo cabeamento estruturado, alterações na rede de gases medicinais, além de ambientação renovada, novos leitos, poltronas, equipamentos e armários. Também houve modernização do parque tecnológico da unidade, com a instalação de computadores e melhorias no sistema de gestão de resultados.

Na época da entrega da obra, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, afirmou que as melhorias tinham como objetivo garantir melhores condições de atendimento, conforto térmico adequado e mais segurança para pacientes, familiares e profissionais de saúde. Segundo ele, o novo sistema permitiria manter a temperatura ideal no CTI, além de qualificar a gestão e a infraestrutura da unidade.

A Fhemig reforçou que as obras de melhoria no sistema de ar-condicionado foram concluídas e entregues em outubro e que o desempenho da climatização segue sendo monitorado, especialmente durante períodos de calor extremo, para evitar novas intercorrências.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice