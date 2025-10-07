Obra em UTI do Hospital João Paulo II será concluída neste mês, diz governo

A reforma da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), na Região Centro-Sul de BH, será concluída na segunda quinzena deste mês. A informação foi dada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, ao Estado de Minas, e confirmada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

A unidade do João Paulo II conta com 16 leitos permanentes e foi temporariamente fechada no final de agosto. No dia 22 daquele mês, 12 crianças que estavam internadas no hospital infantil foram transferidas para a UTI Pediátrica do Hospital João XXIII.

Com o fim das obras, que tinham prazo de conclusão de 60 dias, os pacientes serão transferidos de volta. “O retorno será programado e comunicado a todos – equipe profissional, familiares e acompanhantes com a antecedência necessária, levando-se em conta a situação clínica de cada paciente no momento da volta à UTI do HIJPII”, afirmou a Fundação Hospitalar.

Intervenções

A Fhemig informou que as intervenções foram realizadas para implantação de novo cabeamento de fibra óptica. De acordo com a fundação, a instalação foi necessária para “atualizar o sistema de gestão hospitalar, como também para proporcionar mais qualidade no atendimento e conforto para as crianças e acompanhantes, além de melhorar a infraestrutura da farmácia e da ambiência da UTI.”

A Fhemig informou ainda que o fechamento da unidade do João Paulo II foi realizado no “período de baixa ocupação”, que compreenderia os meses entre agosto e outubro. A fundação afirmou ainda que a transferência dos pacientes “não causou impacto assistencial e contou com a aprovação tanto dos responsáveis pelas crianças quanto da equipe de profissionais que atuam no setor.”

As paredes da UTI também estão sendo decoradas com plotagem temática de fundo do mar, escolhido por meio de votação entre servidores, pacientes e seus acompanhantes, segundo a Fhemig.