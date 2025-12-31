Chuva com granizo pode atingir BH na tarde desta quarta-feira

Belo Horizonte (MG) pode registrar chuva forte com possibilidade de granizo na tarde desta quarta-feira (31/12). De acordo com a Defesa Civil da capital mineira, a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado, com temperatura em ligeiro declínio, mas ainda com sensação de calor ao longo do dia.

Há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento, inclusive durante a virada do ano. O órgão alerta para o risco de queda de granizo no período da tarde e reforça a atenção para ocorrência de chuva forte.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 22,4°C no início da manhã, e a máxima estimada pode chegar a 32°C à tarde. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45%.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 20°C, às 5h35

Centro-Sul: 20,1°C, às 5h50

Venda Nova: 22,4°C, às 5h20

Acumulado de chuvas em dezembro (até 6h30 do dia 31)

Barreiro: 281,3 mm (83%)

Centro-Sul: 332,4 mm (98%)

Hipercentro: 205,2 mm (60,5%)

Leste: 288,4 mm (85%)

Nordeste: 322,4 mm (95,1%)

Noroeste: 316,4 mm (93,3%)

Norte: 262,8 mm (77,5%)

Oeste: 258,8 mm (76,3%)

Pampulha: 233,2 mm (68,8%)

Venda Nova: 236,6 mm (69,8%)

A média de chuva de dezembro em Belo Horizonte é de 339,1 mm, o que indica que a precipitação neste ano de 2025 ficou abaixo na maior parte das regionais.