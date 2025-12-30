Assine
BH está sob alerta severo para granizo nesta terça-feira (30/12)

O comunicado foi recebido pelos moradores da capital mineira. Além da possibilidade de granizo, BH ainda está sob alerta de chuva com ventos

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/12/2025 17:23 - atualizado em 30/12/2025 17:24

Alerta de granizo chegou como aviso sonoro nos celulares dos belo-horizontinos
Alerta de granizo chegou como aviso sonoro nos celulares dos belo-horizontinos crédito: Reprodução

Belo Horizonte está sob alerta de granizo nesta terça-feira (30/12). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil municipal por volta das 17h10. Moradores da capital mineira também receberam o aviso sonoro no celular. A cidade ainda está sob alerta para pancadas de chuva, com raios e radajas de vento.

Conforme o órgão municipal, a possibilidade de granizo está prevista para a próxima hora. É recomendado adotar medidas de proteção como, não permanecer em áreas abertas, não se abrigar ou estacionar embaixo de árvores, e procurar um abrigo seguro. 

BH ainda pode enfrentar pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de quarta-feira (31/12).

Proteja-se

- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

- Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Quais os cuidados durante a chuva?

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

